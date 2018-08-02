صوتُ الشاعرة قبل صوت المغني

مؤيد الشيباني

ديوانها بحرٌ ليس من السهل الإبحار فيه.. متعدد الأعماق، بين ساحلٍ مفتوح وظلمة بعيدة مغلقة، وبين مغاصاتٍ مليئة ومتاحة، وعوالم مجهولة ليس لها وضوح أو حدود.. إنها تتعدد هكذا في كل قصيدة، بل وتذهب بعيداً إلى حدّ الدهشة التي قد لا توجد في تجارب شعرية مثيلة في المحيطين المكاني والزماني للقصيدة الشعبية.

إن أبرز ما يصادفك وأنت تقرأ ديوانها، ذلك الكم الهائل من الدلالات والمضامين والرموز الثقافية، بمعطياتها المكانية والتاريخية والاجتماعية على شكل مفردات وصور شعرية ثابتة في مكانها موسيقياً، وسابحة في فضاء المعرفة فنياً. هذا التناقض الجميل الإبداعي هو سر الأخذ بهذه التجربة الشعرية إلى ميادين الدراسة والبحث والمتابعة.

وتجربة الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، واحدة من المنجزات الشعرية الحقيقية، فهي ابنة تجربتها ونسيج صياغتها ومضامين خبرتها الروحية. ولو أتيح للمتلقي العربي البعيد «نقصد عن اللهجة الإماراتية وشعرها»، أن يفهم هذه التجربة ويطّلع عليها بعمق، لوجدها ذات مضامين وبناءات مذهلة، تليق بأن تخرج من حيزها الجغرافي إلى فضاءات واسعة من الدراسة والبحث والترجمة والقراءات وفق رؤى نقدية متعددة.

تميز وعذوبة