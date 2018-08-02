سلطان العميمي

تعتبر تجربة الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» التجربة الشعرية النسائية الأهم في دولة الإمارات العربية المتحدة من بعد الشاعرة بنت الماجدي بن ظاهر (توفيت في النصف الأول من القرن الثامن عشر)، حيث شكلت قصائدها ظاهرة فريدة في ساحة الشعر النبطي على مدى مرحلتين مهمتين في تاريخ الإمارات، الأولى هي مرحلة ما قبل الاتحاد، والثانية ما بعد الاتحاد.

إن الحديث عن الشاعرة «فتاة العرب» التي كانت تعرف قبل هذا اللقب باسم «فتاة الخليج»، يستدعي الحديث عن التجارب الشعرية في دولة الإمارات في المرحلتين، دون النظر إلى مسألة المقارنة بين الشعر النسوي أو الذكوري، إذ إن تجربة الشاعرة عوشة تجاوزت تجارب شعرية ذكورية كثيرة في الساحة. وكان لموهبتها الشعرية واشتغالها على إثراء هذه التجربة وصقلها بالقراءة والاطلاع، وتساجلها مع كبار شعراء عصرها، دور كبير في تبوئها هذه المكانة الرفيعة في المجتمع الإماراتي على وجه الخصوص، والخليجي بشكل عام.

تناقل الرواة قصائد الشاعرة عوشة بنت خليفة منذ السنوات الأولى التي بدأت فيها تنظم الشعر، وهي ظاهرة قلما تحدث لشاعر من الشعراء في تلك السنوات «نتحدث هنا عن النصف الأول من القرن الماضي»، ووجدتُ منذ سنوات لدى أحد الرواة من أهل البادية، قصيدة حفظها في سنوات شبابه ويجهل قائلها، وبعد بحثي عن صاحب تلك القصيدة، تبين أنها للشاعرة «فتاة العرب»، وهو الأمر الذي يدلل على أن قصائدها انتشرت شفاهياً مثلما انتشرت قصائد كبار الشعراء على ألسنة الرواة التي لا تحتفي ذاكرتها إلا بما كان يستحق أن يُحفظ من أشعار.

وعلى مدى العقود التي امتدت فيها تجربة الشاعرة «فتاة العرب»، وتركت لنا فيها إرثاً شعرياً غزيراً ومهماً، لا يمكننا ونحن نتحدث عن هذه التجربة، ألا نتوقف عند جانب مهم فيها، وهو مساجلاتها الشعرية التي تبرز جانباً مهماً من مكانة الشاعر وشخصيته وقوته الشعرية. وهو الأمر الذي كان متجلياً بقوة في قصائد شاعرتنا التي حظيت بإشادة مهمة وكبيرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ذي التجربة الشعرية المؤثرة في دولة الإمارات.