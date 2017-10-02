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بلوزداد يتقاسم صدارة «الجزائري» مع وفاق سطيف
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

الجزائر (د ب أ)

حسم التعادل السلبي القمة التي جمعت بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، أمس الأول، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري. رفع الفريقان رصيدهما إلى 11 نقطة، لينفردا بالصدارة متقدمين بنقطة واحدة عن كل من شبيبة الساورة وشباب قسنطينة. وفي مباراة أخرى، تغلب شبيبة القبائل على ضيفه دفاع تاجنانت 1 /صفر محققاً بذلك فوزه الأول على أرضه منذ بداية الموسم. وسجل تافني، هدف شبيبة القبائل في الدقيقة 78، وكان بوسع دفاع تاجنانت اقتسام نقاط المباراة مع منافسه، لكن لاعبه فؤاد حداد، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. كان شبيبة الساورة تغلب على أتلتيك بارادو 2/ صفر وشباب قسنطينة على مولودية الجزائر 1 /صفر، وفاز اتحاد بسكرة على مضيفه أولمبي المدية 2/ 1، وتعادل مولودية وهران مع اتحاد بلعباس 1 / 1، واتحاد البليدة مع نصر حسين داي 2/2.

     
 

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