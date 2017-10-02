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الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

الرياض (د ب أ)

انفرد فريق الهلال حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه القادسية 2 /‏ 1 مساء السبت، في المرحلة الخامسة من المسابقة. واكتسح أهلي جدة ضيفه الرائد 5 /‏ 3، كما فاز الفيصلي على ضيفه الاتفاق 3 /‏ صفر.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد حقق الهلال فوزه الرابع مقابل تعادل وحيد، وفاز على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 12، ثم رد البرازيلي الآخر إلتون بهدف التعادل للقادسية في الدقيقة 51، ولكن بعد ثماني دقائق فقط سجل الفنزويلي جيلمين ريفاس هدف الفوز للهلال.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة، وتجمد رصيد القادسية عند سبع نقاط في المركز السابع. وعلى ملعب الجوهرة المشعة تقدم الأهلي بأربعة أهداف، حيث افتتح ليوناردو دا سيلفا التسجيل بعد مرور دقيقتين وسجل السوري عمر السومة الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 46 و63، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق صالح العمري في الدقيقة 57.

     
 

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