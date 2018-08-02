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ثلاثية النجاح: التفرّد والموهبة والأصالة
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تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018

محمد المر

طيلة قرنين من الزمان كان الشعر الشعبي أو النبطي في الإمارات هو التعبير الأدبي الأبرز عن آمال وآلام ومشاعر وأحاسيس أبناء الإمارات. وخلال تلك المدة الطويلة، ظهرت العديد من المواهب الشعرية الرجالية، وإلى درجة أقل النسائية، منذ أيام الشاعر بن ظاهر والشاعر محين الشامسي، إلى أيام الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي التي انتقلت مؤخراً إلى جوار ربها.

وهذه الشاعرة الإماراتية المبدعة تميزت مسيرتها الأدبية بأمور عدة:

أولها أنها الصوت الإماراتي النسائي الشعري الأبرز طيلة ما يزيد على نصف قرن من الزمان.

والأمر الثاني أن موهبتها لم تقل، إنْ لم تتفوق، على العديد من معاصريها من الشعراء الرجال.

الأمر الثالث أنها استفادت من التراث الشعري الفصيح الذي كان زاداً لا ينضب للنخبة الأدبية والمثقفة في الحواضر الإماراتية، ونشأت على تذوق التراث الشعري الشعبي أو النبطي الذي سمعت أهلها يرددون روائعه وغرره في أوقات سمرهم ولقاءاتهم الاجتماعية، فانطبعت منذ وقت مبكر تلك الذخائر والتقاليد التراثية الأدبية في ذهنها المبدع وخيالها الخصب، وامتزج ذلك بحساسية فنية خاصة. ... المزيد
     
 

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