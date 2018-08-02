ثلاثية النجاح: التفرّد والموهبة والأصالة

محمد المر

طيلة قرنين من الزمان كان الشعر الشعبي أو النبطي في الإمارات هو التعبير الأدبي الأبرز عن آمال وآلام ومشاعر وأحاسيس أبناء الإمارات. وخلال تلك المدة الطويلة، ظهرت العديد من المواهب الشعرية الرجالية، وإلى درجة أقل النسائية، منذ أيام الشاعر بن ظاهر والشاعر محين الشامسي، إلى أيام الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي التي انتقلت مؤخراً إلى جوار ربها.

وهذه الشاعرة الإماراتية المبدعة تميزت مسيرتها الأدبية بأمور عدة:

أولها أنها الصوت الإماراتي النسائي الشعري الأبرز طيلة ما يزيد على نصف قرن من الزمان.

والأمر الثاني أن موهبتها لم تقل، إنْ لم تتفوق، على العديد من معاصريها من الشعراء الرجال.