أوان الفيض

د.علي بن تميم

تحتاج تجربة الشاعرة الإماراتية عوشه بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي، التي عرفت بلقب «فتاة العرب» إلى إعادة قراءة نقدية تبين مصادرها الشعرية والأسباب التي جعلت لها بصمة شعرية خاصة بها، لا سيما وأنها شاهدة على قرن من التحولات الضخمة التي عاشها المجتمع في الإمارات. فكانت في سيرتها الشخصية/‏‏ العائلية، وفي تجربتها الشعرية غير المسبوقة، لفتاة في مثل ظروفها، وكأنها وعد اختصت به هذه الأرض وناسها، وجاءت عوشة الإنسانة والشاعرة في الوقت المناسب.. فكانت بمثابة الفيض في أوانه: فيض الشعر، وفيض الأمل، وفيض الإيمان بالمستقبل، والقدرة على تطويع المستحيل.

لقد ترعرعت «فتاة العرب» في بيت عريق ذي صلة حميمة بالثقافة الشعرية الفصيحة والنبطية، ولا شك أنها عرفت شعر المايدي وحفظت الكثير منه وتأثرت بروحه الشعرية العظيمة، كما عرفت أبا الطيب المتنبي وتأثرت بروحه الفيّاضة وقلقه الكبير وشعريته العارمة.

لهذا لم تقتصر أشعار عوشه السويدي على أغراض محدودة، يقتصر الشعر النسوي عليها في الأغلب، بل نظمت في أغراض شتى تتعدى مجال الأنوثة، لأنها كانت تحرص على ألا تكون الفحولة الشعرية حكراً على الشعراء.

«يا ركن عود الهوى وفنه