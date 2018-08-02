وطنٌ يودّع شاعرته

أبوظبي (الاتحاد)

نعت قيادة الإمارات، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، الملقبة بـ «فتاة العرب»، والتي وافتها المنية الجمعة الماضية، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ما تمثله الفقيدة كرمز كبير في الأدب والحكمة والشعر. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الشاعرة الراحلة قامة أدبية وعلامة فارقة في الشعر النبطي. وعبرت كلمات النعي من مختلف قيادات ورموز الدولة عن معاني التأثر والإشادة بما تركته الفقيدة الراحلة من بصمات لا تنسى في ذاكرة الأجيال.

محمد بن راشد: رمز الأدب والحكمة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ «فتاة العرب»، والتي وافتها المنية الجمعة الماضية. ففي تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «فقد الوطن رمزاً كبيراً في الأدب والحكمة والشعر، عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، رحمها الله، وأسكنها فسيح جناته.. وألهم ذويها وألهمنا الصبر والسلوان». وتابع سموه في التغريدة: «تركت فتاة العرب خلفها كنوزاً من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها، وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن».

محمد بن زايد: علامة الشعر النبطي