الطيران الليبي يقصف اجتماعاً لقيادات «القاعدة»

عواصم (وكالات)

كشف المتحدث الرسمي بإسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أمس عن توجيه سلاح الجو الليبي ضربة وصفها بالمحكمة والدقيقة «للجماعات الإرهابية « أثناء اجتماع لقادة ميليشيات تنظيم القاعدة في قاعدة الجفرة وسط ليبيا . فيما أكدت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف طائرة عسكرية امس كانت تنقل ذخائر إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وذكر شهود عيان في إتصال هاتفي مع» بوابة أفريقيا الإخبارية» سقوط عدد من القتلي والجرحى في صفوف الكتائب المسلحة المسيطرة علي قاعدة الجفرة، ومن بين المصابين العقيد إبراهيم بيت المال المتحدث بإسم المجلس العسكري مصراتة.وأكدت مصادر عسكرية من قيادة الجيش الليبي أن الهدوء يسود كافة مناطق الجنوب الليبي بعد توتر عسكري شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المصدر العسكري لــ«العربية.نت» سيطرة اللواء 12 المجحفل بقيادة العقيدة محمد بن نائل التابع للجيش الليبي على بوابة قويرة المال شمالي سبها، مضيفا أن قصفا جويا تعرضت له وحدات الجيش بهذه البوابة.

وعن مجريات الأحداث خلال الأيام الماضية قال «الأحداث بدأت بتقدم قوات اللواء 12 باتجاه بوابة قويرة المال تنفيذا لمطالب أهالي المنطقة الجنوبية بضرورة إخراج القوة الثالثة القادمة من مصراتة والمسيطرة على مواقع عسكرية».