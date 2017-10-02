نيمار يعانق كافاني في اكتساح سان جيرمان لشباك بوردو

باريس (د ب أ)

واصل البرازيلي نيما ردا سيلفا والأوروجوياني إدينسون كافاني ممارسة هوايتهما في هز الشباك وتعانق اللاعبان أمام الجماهير في المدرجات وقادا فريقهما للفوز الكاسح 6 /‏ 2 على بوردو أمس الأول في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وفي بقية المباريات، فاز نانت على ميتز 1 /‏صفر، وكان على مضيفه رين 1 /‏صفر، وتعادل ديجون مع ضيفه ستراسبورج 1/‏1 وجانجون مع تولوز 1/‏ 1. وأكد سان جيرمان مجدداً إصراره على استعادة لقب المسابقة، حيث استأنف انتصاراته في المسابقة بعد التعادل مع مونبلييه في الجولة الماضية، وحقق الانتصار السابع له مقابل تعادل واحد في ثماني مباريات.

وعزز سان جيرمان انطلاقته، وانفرد بصدارة جدول المسابقة، رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام موناكو حامل لقب المسابقة وصاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، مني بوردو بالهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث. وجاءت أهداف سان جيرمان عن طريق نيمار في الدقيقتين الخامسة و40 من ضربة جزاء وكافاني وتوماس مونييه والألماني جوليان دراكسلر وكيليان مبابي في الدقائق 12 و21 و45 و58، فيما سجل يونس سانخاري ومالكولم دي أوليفيرا هدفي بوردو في الدقيقتين 31 و90 من ضربة جزاء.

وتعانق نيمار وكافاني أمام الجميع ليؤكد اللاعبان زوال الخلاف بينهما أو على الأقل تهدئته.