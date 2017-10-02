العقوبات تشل تجارة الصين مع كوريا الشمالية

سايمون دينيَر -«داندونج» (الصين)

حركة الشاحنات على جسر الصداقة الصينية الكورية مستمرة، وخط الأنابيب مازال يضخ خام النفط للإبقاء على النظام حياً في بيونج يانج. لكن هنا في مدينة داندونج الصينية، التي توجد في صميم النشاط التجاري مع كوريا الشمالية، ما فتئت مشاعر الألم والإحباط تتزايد. ذلك أن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي بهدف معاقبة كوريا الشمالية؛ بسبب تجاربها الصاروخية والنووية وحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أخذت تفعل مفعولها، حيث يقول تاجر صيني: «شخصياً، بدأت أعاني جداً بسبب العقوبات»، مشيراً إلى أن قرابة 80% من السلع التي اعتاد على إرسالها إلى الجانب الآخر من الحدود، من المنسوجات إلى المواد الكيميائية، باتت اليوم محظورة.

ويقول التاجر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الواقع أن كلاً من رجال الأعمال الصينيين والكوريين الشماليين لديهم الفكرة نفسها: أياً يكن الشيء الذي سيحدث، فليحدث بسرعة»، مضيفاً: «إذا كانت ستكون ثمة حرب، فلتحدث على الأقل بسرعة. علينا أن نحل هذه المشكلة بسرعة، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو».

وكانت جولات متتالية من العقوبات الأممية قلّصت أكثر من 90% من صادرات كوريا الشمالية المعلن عنها رسمياً، مثل الفحم والحديد والمأكولات البحرية والمنسوجات. كما حدّت من قدرة النظام على الحصول على دخل بالعملة الأجنبية من خلال إرسال العمال إلى الخارج.

وتمثل الصين قرابة 85% من تجارة كوريا الشمالية الخارجية، وينظر إليها الكثيرون على أنها المفتاح لإرغام بيونج يانج على تجميد برنامجيها النووي والصاروخي.

وإلى جانب موسكو، اعترضت بكين على حديث الولايات المتحدة عن حظر تجاري كامل، لكن بعض الخبراء الصينيين والأجانب يقولون إنها تطبق العقوبات الأممية بحزم غير معتاد، وتمارس ضغطاً حقيقياً على المسؤولين الحكوميين المحليين والإقليميين في المنطقة الحدودية.