القحطاني يُهدي إسطبلات «الجزيرة 2» لقب سباق زايد بن منصور

محمد حسن (أبوظبي)

أحرزت خيول إسطبلات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، المركزين الأول والثاني في سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة المخصص للشباب والناشئين «سي إي إن» لمسافة 100 كم، الذي أقيم يوم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ونظّمه نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتنسيق مع اتحاد الفروسية.

وفاز الفارس مبارك سعيد محمد القحطاني على صهوة الجواد «اسكوبا» لإسطبلات إسطبلات الجزيرة 2، بالمركز الأول مسجلاً زمناً إجمالياً قدره 4:17:40 ساعة بمعدل سرعة بلغ 27.9 كم/‏‏‏‏ساعة، وجاء ثانياً زايد سعيد أحمد سعيد على صهوة «جي إل بي نوشي» لإسطبلات الوثبة مسجلاً زمناً وقدره 4:17:41 ساعة. فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة ميثاء محمد القبيسي بالجواد «علاء الدين كروا نوا» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4:20:41 ساعة، أما المركز الرابع فحل فيه الشيخ حمد بن دلموك على صهوة «ديمه» من إسطبلات (إم 7) وسجل زمناً قدره 4:26:30 ساعة.

وأقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمشاركة 64 فارساً وفارسة من جميع الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز عبارة عن أربع سيارات، برعاية كل من: مجلس أبوظبي الرياضي، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والوطنية لتسويق وإنتاج الأعلاف والدقيق، والأرشيف الوطني، وياس، والمسعود للسيارات، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وطيران الإمارات، والعواني، وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري.

وعقب ختام السباق، توَّج الأبطال الفائزين كلٌّ من عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «إيفهرا» رئيس لجنة سباقات السيدات والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، ومحمد الصابري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الفروسية، ونجلاء ناصر من الشركة الوطنية لتسويق وإنتاج الأعلاف والدقيق، ومسلم العامري، مدير إسطبلات الجزيرة.

جاءت الانطلاقة في المرحلة الأولى لمسافة 40 كم قوية بمشاركة 64 فارساً وفارسة وتصدرها عبدالرحمن سعيد صالح الغيلاني على صهوة الجواد «نزين أوف جريدوس» لإسطبلات الريف بزمن قدره 1:21:51 بمعدل سرعة 29.32 كم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الأرجنتيني هوجو إيملاينو منديز على صهوة الجواد «إف جي بور» لإسطبلات الريف أيضاً بزمن قدره 1:21:55، فيما حل ثالثاً الفارس زايد سعيد أحمد سعيد على صهوة الفرس «جي إل بي نوشي» لإسطبلات الوثبة مسجلاً زمناً قدره 1:23:19 بمعدل سرعة 28.06 كم في الساعة، وحل في المركز الرابع الفارس سهيل علي راشد، على صهوة الجواد «دي لاكور» لإسطبلات المغاوير بزمن قدره 1:23:22، فيما كان المركز الخامس من نصيب الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الفرس «ديمه» من إسطبلات (إم 7) بعد أن قطع المسافة في زمن 1:23:38 ساعة. وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كم تقدم للصدارة من المركز 14 الفارس مبارك سعيد محمد القحطاني على صهوة الفرس «اسكوبا» من إسطبلات الجزيرة 2 بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:38:32 ساعة، وقفز من المركز الخامس إلى «الثاني» الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بزمن قدره 2:38:35 ساعة، فيما جاء ثالثاً الفارس حمد سعيد محمد الفارسي على صهوة الجواد «جيرولا لامبورجيني» من إسطبلات (إم آر إم) بزمن قدره 2:38:48 ساعة. وحافظ الفارس مبارك القحطاني من إسطبلات الجزيرة 2 على تقدمه في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كم، قاطعاً المسافة في 3:35:14 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.87 كم في الساعة، وبفارق 32 ثانية حلت في المركز الثاني ميثاء محمد القبيسي على صهوة «علاء الدين كروا نوا» لإسطبلات البوادي، مسجلةً 3:35:46 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.80 كم في الساعة. وبفارق يقل عن دقيقة حل في المركز الثالث الفارس زايد سعيد أحمد، على صهوة «جلب نوش» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً 3:36:00 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.77 كم في الساعة.