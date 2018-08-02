إيقاف مانشيني



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 فيينا (د ب أ) قرر الاتحاد السويسري لألعاب القوى فرض الإيقاف على العداء باسكال مانشيني وحرمانه من المشاركة بالبطولة الأوروبية لألعاب القوى ببرلين وجميع المنافسات المقبلة، بسبب منشورات يمينية وعنصرية نشرها عبر الإنترنت. وذكر الاتحاد أن العداء البالغ من العمر 29 عاما انتهك اتفاقاً يقضي بعدم نشر الآراء السياسية الخاصة به على صفحته العامة بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكان مانشيني يستعد للمشاركة في سباق التتابع 4 × 100 متر، وفي سباق 100 متر بالبطولة الأوروبية لألعاب القوى التي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين، من 6 إلى 12 أغسطس الجاري.