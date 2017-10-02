مانشستر سيتي يهزم «البريميرليج» !

محمد حامد (دبي)

منذ تعادله مع إيفرتون 1-1 في 21 أغسطس الماضي لم يخسر مانشستر سيتي أي نقاط في البريميرليج، محققاً الفوز في 5 مباريات متتالية، ظهر خلالها في صورة الفريق الهجومي الذي يتحكم في الكرة والملعب، ويجبر المنافس على التحول إلى دور المشاهد في غالبية أوقات المباراة، والمدهش في الأمر أن شباك «البلو مون» لم تهتز سوى في مباراتين من بين 7 مواجهات خاضها في الدوري حتى الآن، مقابل 20 هدفاً دك بها شباك المنافسين، ونجح فريق جوارديولا في إسقاط ليفربول بالخمسة، والتفوق على تشيلسي بهدف، وهما من أقطاب السداسي الكبير الطامح للمنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من أن أرقام مان يونايتد لا تختلف كثيراً عن جاره مان سيتي، فهما يتشاركان في الصدارة مع فارق أهداف لمصلحة سيتي، فإن الأخير ظهرت عليه بصمات مدربه بيب جوارديولا، الذي يتمسك بفلسفته التدريبية الخاصة التي تقوم على الهجوم والدفاع بنظرية تبدو بسيطة، ولكنها أعمق مما يتخيل البعض، وهي أن هناك كرة واحدة في الملعب يمسك بها فريق «بيب» ويتحكم فيها غالبية زمن المباراة، الأمر الذي دفع قراء «الاتحاد» من خلال استطلاع رأي إلى الذهاب إلى خيار يقول إن جوارديولا نجح في فرض بصمته على البريميرليج.

استطلاع الرأي المنشور عبر تويتر الاتحاد، شهد تصويت 71 % على خيار نجاح بيب في تأكيد بصمته الخاصة على دوري القوة والانضباط والدفاع القوي، والاندفاع البدني، فيما ذهب 29 % إلى خيار آخر له ما يبرره، وهو أن البريميرليج لا يتغير، ولا يتأثر ببصمة أي مدرب يتمرد منظومة الدوري القوي بتقاليده العريقة، وبهذا المعني يمكن القول إن مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا نجح في هزيمة تقاليد البريميربيج «مؤقتاً»، ويظل التحدي الكبير في مواصلة الموسم بهذا الأداء المتوهج هجومياً، وتحقيق الانتصارات بفارق كبير في المستوى عن المنافسين، دون أن يتأثر سيتي من فيروس الإرهاق وحمى الإصابات التي تضرب الجميع في مرحلة ما في دوري القوة.

في إنجلترا يقولون إن الدوري يحسم في «الربيع»، وحينها يجب أن يكون المرشح للفوز باللقب لا يعاني من الإجهاد والإصابات، ويتمتع بجاهزية بدنية كبيرة، في إشارة إلى أن البريميرليج يفرض تقاليده على أي فريق، حيث يظل للجانب البدني الحضور الأكثر تأثيراً في تحديد هوية البطل، ومن هذه الزاوية يتمتع مان سيتي بأداء بدني مذهل حتى الآن، كما أن لديه بدلاء يتمتعون بمستويات لا تقل عن الأساسيين، ويكفي أنه تفوق على تشيلسي في ستامفورد بريدج في غياب المدافع الأيسر القوي ميندي، والمهاجم والهداف الأول سيرجيو أجويرو، وهي إشارة أخرى تؤكد أن «بيب تيم» في طريقه لهزيمة البريميرليج.