إدارة «الصقور» تستعرض خطط التطوير وترقية العمل الإداري

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت إدارة الإمارات لقاءً تنسيقياً مع محبي وأقطاب وأبناء النادي، بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس المجلس، والأعضاء أحمد محمد شملان، ومحمد عبد الله الحمادي، وخليل إبراهيم الطويل، وراشد أحمد بطي الشامسي، وأحمد جابر العوضي.

وعبر الشمسي عن تقديره لجميع الحاضرين على تلبيتهم الدعوة، والحرص على حضور اللقاء، ما يؤكد الرغبة القوية في تقوية أواصر العلاقة، والالتفاف حول كل ما يمكن أن يعزز الوفاء للشعار، في هذه المرحلة المهمة من الموسم الجديد، مشيراً إلى الدور الكبير لجماهير النادي، في مساندة اللاعبين، ودعم طموحاتهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

وتم خلال اللقاء التشاوري استعراض الدور الإداري، لكل أعضاء مجلس الإدارة وخططهم القادمة والمستقبلية، بما يضمن الوصول للطموحات المرجوة، كما أفرد اللقاء المساحة الزمنية الأكبر لمناقشة تقارير كل أعضاء مجلس إدارة، وفقاً لآلية العمل المعتمدة في النادي.

وشهد اللقاء مداخلات متنوعة من الحضور ومناقشات مستفيضة حول ضرورة استحداث نظام الجودة الشاملة وتطوير العمل الإبداعي، ووضع استراتيجية تتماشى مع متطلبات ورؤى القيادة والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها باستمرار، وتم التركيز على دعم العمل في النادي من خلال الاهتمام بالمراحل السنية والأكاديمية وتقديم الدعم المطلوب لمتابعة الدور الإيجابي لأبناء الإمارة لتحقيق أهداف النادي.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل مع المنطقة التعليمية والمدارس لاكتشاف واستقطاب الموهوبين، وتهيئة البيئة الملائمة اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تعزيز الرقابة المالية من خلال الالتزام التام بتوجيهات الحكومة المحلية بأصول الموازنات المالية وعمليات الصرف والعمل كذلك على المراجعة الشاملة والتطويرية للهياكل التنظيمية لشركة كرة القدم والنادي وعمليات المتابعة، والتقييم لكافة أعمال النادي والشركة، والتأكيد على تطوير العمل الإداري والفني للنادي، من خلال تشكيل لجان تطويرية سترى النور قريباً، كما أوصى اللقاء على ضرورة تفعيل اللجنة الفنية لمناقشة وإيجاد الخطط اللازمة للفريق الأول، بما يتماشى والتطلعات المعقودة على الفريق الذي يمثل الإمارة في دوري الخليج العربي.

واستعرضت إدارة النادي أمام الحضور الشق الإداري، وما تم إنجازه خلال الموسم الماضي، ومناقشة الجانب الفني لتطوير الفرق الرياضية بالنادي في جميع الألعاب، وفي كل مراحلها السنية، ومواصلة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية وتقديم الدعم اللازم لها، واستعراض الجانب التسويقي والسعي الحثيث لاستقطاب الرعاة والمعلنين للموسم الحالي بما يدعم النجاح ويلبي الطموحات.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين الأعضاء والحضور بناء على أسئلة تقدم بها عدد منهم وتولى الإجابة عنها الأعضاء كل في اختصاصه، حيث تركزت الأسئلة حول الأوضاع الراهنة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والاطمئنان إلى استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية، حيث تميز الحوار بالرقي في الطرح، والحرص على الارتقاء بالنادي والحفاظ على مكانته البارزة المعروف بها.