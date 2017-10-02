عيسى الذباحي: ابن غليطة «خرّب» كرة الإمارات وحان وقت رحيله

معتز الشامي (دبي)

خرج عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء عن صمته، بعد أشهر عدة، من قرار إبعاده عن عضوية لجنة تطوير أندية الهواة باتحاد الكرة، والتي شهدت ضم عبد الله قنزول بدلاً منه، ومرور أسابيع قليلة على الانتقادات التي ساقها الذباحي ضد مجلس ابن غليطة، على هامش آخر جمعية عمومية لمناقشة آلية «الصعود والهبوط»، وقرار تقليص أندية المحترفين، قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال الذباحي: للأسف ابن غليطة «خرّب» كرة الإمارات، والمجلس الحالي لا يصلح لإدارة اللعبة، في مرحلة حاسمة من مسيرة المنتخب المقبل على كأس آسيا « الإمارات 2019»، وهناك فشل مستمر داخل الاتحاد، وأتمنى من القيادات العليا للرياضة التدخل وحل الاتحاد، لإنقاذ كرة الإمارات من التدمير.

وقال الذباحي في رده على مشروع لجنة تطوير الأندية واتحاد الكرة، بتخصيص مبلغ مالي لأندية الهواة: لجنة التطوير خدعة، لأن هناك تخبطاً كبيراً في اتحاد الكرة، وهناك انتقادات لأسلوب عمل الاتحاد الحالي، فلا توجد رؤية ولا استراتيجية واضحة، لجنة التطوير غير فعالة، وليس لها دور، وهي تهتم فقط بزيارات الأندية، من أجل التصوير وليس التطوير، فلا توجد أي استراتيجية يعمل بها الاتحاد وجميع لجانه، بل كل الأمور تدار بفردية وعبر التليفون و«الواتساب».

وأضاف: أتحدث الآن لأن مصلحة كرة الإمارات هي هدفي، لكن للأسف بعض الأندية، خصوصاً في الدرجة الأولى تبحث عن مصلحتها، وتجامل ابن غليطة ومجلسه على حساب اللعبة، وسبق وقلت ذلك علناً في الجمعية العمومية الأخيرة، التي شهدت قرار الـ 12 فريقاً ب «المحترفين»، والقرار الفردي الخاص بالصعود والهبوط، الذي لا يخدم التنافس العادل بين الأندية.