الظفرة يتعادل مع النفط في آسيوية الصالات

يوجوياكرتا (الاتحاد)

تعادل فريق الظفرة مع نفط الوسط العراقي 1-1 في بداية مشواره في كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات التي تقام في مدينة يوجوياكرتا بإندونيسيا، حيث انتهى الشوط الأول سلبياً.

وتقدم الظفرة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق محمد عبد الله فدعق، وأدرك النفط العراقي التعادل قبل النهاية بسبع دقائق عن طريق حسن علي جبار. ويلعب الظفرة مباراته الثانية في البطولة أمام فريق جيونجو ماج الكوري الجنوبي غداً، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة تاي سون نام الفيتنامي الأحد. ويتصدر تاي سون نام المجموعة برصيد 3 نقاط بالفوز الكبير على الفريق الكوري 10-1.