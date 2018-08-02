«حكاية السيتي الاستثنائية».. الجائزة رحلة إلى أبوظبي وفيديو مع النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسابقة ترويجية جديدة بعنوان، «حكاية السيتي الاستثنائية»، بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي على امتداد الموسم الجديد تتيح لجمهور النادي فرصة الفوز برحلة إلى أبوظبي، والظهور في مقطع فيديو رسمي يجمع الفائز مع لاعبي سيتي.

وانطلقت المسابقة خلال الجولة التي قام بها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، استعداداً للموسم الجديد إلى أميركا خاض خلالها عدداً من المباريات في شيكاغو ونيويورك وميامي.

وتدعو المسابقة مشجعي سيتي لمشاركة لحظاتهم الاستثنائية المفضلة مع النادي من خلال نشر قصصهم مكتوبة، أو على شكل مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم الحملة #ExtraordinaryCityStory، كما ويمكنهم أيضاً تقديم مشاركاتهم عبر الصفحة المخصصة لذلك على موقع «زوروا أبوظبي»، وتفتح الحملة أمام المشجعين للظهور في مقطع فيديو بعنوان قصتك الاستثنائية مع سيتي برفقة نجوم النادي منهم إيميريك لابورت، وفيل فودين، وليروي ساني وغيرهم، وسيتم تحرير هذا المقطع ونشره عبر الإنترنت مع إجراء تحديثات عدة خلال الموسم، وسيصبح الفيديو الكامل للموسم بمثابة تذكار رقمي لجميع مشجعي سيتي يمكنهم من خلاله التفاعل بأنفسهم مع نجوم الفريق.

وللمشاركة في مسابقة «قصتك الاستثنائية مع سيتي»، يتوجب على المشجعين تصوير أنفسهم بتقنية الفيديو مع مشهد جميل أو موقع معروف في خلفية المقطع، ومن ثم التقاط كرة ترمى إليهم من خارج المشهد مع ذكر أسمائهم ومواقعهم وعرض قصتهم الاستثنائية مع النادي أمام الكاميرا، وذلك قبل تمرير الكرة مرة أخرى إلى الجانب الآخر خارج المشهد.