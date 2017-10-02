إجراء قرعة كأس سلطان بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري للاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية، عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة إلى مجموعتين، وضمت الأولى الاتحاد الرياضي للجامعات، هيئة المياه والكهرباء، أكاديمية شتوتجارت، حديد الإمارات، ومجلس أبوظبي للجودة الذي يشارك للمرة الأولى، وضمت الثانية فرق مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، أكاديمية المرفأ، يونك للدعاية، مختبر يونيفرسال، وجولد وكلاء لاعبين.

وتبدأ مباريات البطولة يوم 16 أكتوبر الجاري بالملعب الفرعي، بلقاء مجلس أبوظبي للجودة وحديد الإمارات، وتعقبها مباراة أكاديمية شتوتجارت وهيئة المياه والكهرباء في أبوظبي، وتستمر مباريات البطولة حتى 29 نوفمبر القادم.

وجرت مراسم القرعة، بحضور اللواء م أحمد محمد السبب الطنيجي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، والذي نقل في بداية الاجتماع بحضور ممثلي الفرق المشاركة تحيات وأمنيات سيف بن أحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، متمنياً أن تحقق البطولة السنوية المميزة النجاح، وأن يحقق الموسم الرياضي الاستثنائي 2017 -2018 النجاح المنشود، بعد أن جاءت البرمجة بالتنسيق مع الأحداث الرياضية التي تشهدها رياضة الإمارات، خاصة البطولات العالمية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي بإشراف مجلس أبوظبي، بهدف التنسيق والنجاح بما يخدم رياضة الإمارات التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، بعد إعادة تأهيل استاد سلطان بن زايد لكرة القدم من مجلس أبوظبي الرياضي، استعداداً لتدريبات فرق بطولة العالم التي تشهد مشاركة سبعة أندية من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل.