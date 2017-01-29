57 ميدالية لأبطال الإمارات في «دولية محترفي الجو جيتسو»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اختتمت أمس منافسات البطولة الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي انطلقت أمس الأول في صالة المنطقة التعليمية بمشاركة 552 لاعباً ولاعبة من 34 دولة بالعالم، كما شهد منافسات اليوم الأول الشيخ صقر بن عمر القاسمي.

وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي على تتويج الفائزين في منافسات البدلة أمس بصالة المنطقة التعليمية، بحضور فهد علي الشامسي، عضو الاتحاد المدير التنفيذي، ومحمد حميد بن دلموك الظاهري ويوسف البطران، أعضاء الاتحاد، كما شهد المنافسات اليوناني بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ومحمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأعضاء مجلس إدارة النادي والقيادات الرياضية في إمارة رأس الخيمة.

ونجح لاعبو ولاعبات الإمارات بحصد 57 ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات بدون البدلة بعد مرحلة قوية من المنافسة المثيرة، من بينها 15 ذهبية و21 فضية و21 برونزية.

وتضمنت البطولة نزالات للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، وللرجال والسيدات فوق الـ 18 عاماً، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين في نزالات دون البدلة 184 مشاركاً من 17 دولة، من بينهم 134 لاعباً ولاعبة من الإمارات، و12 من البرازيل و7 من إيران و6 من الكويت، في حين شهدت منافسات البدلة مشاركة 336 لاعباً و32 لاعبة من 34 دولة، من بينهم 196 لاعباً ولاعبة من الإمارات، و64 من كولومبيا، و40 من البرازيل، و10 من إيران و8 من الكويت.