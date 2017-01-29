57 ميدالية لأبطال الإمارات في «دولية محترفي الجو جيتسو»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اختتمت أمس منافسات البطولة الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي انطلقت أمس الأول في صالة المنطقة التعليمية بمشاركة 552 لاعباً ولاعبة من 34 دولة بالعالم، كما شهد منافسات اليوم الأول الشيخ صقر بن عمر القاسمي.
وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي على تتويج الفائزين في منافسات البدلة أمس بصالة المنطقة التعليمية، بحضور فهد علي الشامسي، عضو الاتحاد المدير التنفيذي، ومحمد حميد بن دلموك الظاهري ويوسف البطران، أعضاء الاتحاد، كما شهد المنافسات اليوناني بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ومحمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأعضاء مجلس إدارة النادي والقيادات الرياضية في إمارة رأس الخيمة.
ونجح لاعبو ولاعبات الإمارات بحصد 57 ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات بدون البدلة بعد مرحلة قوية من المنافسة المثيرة، من بينها 15 ذهبية و21 فضية و21 برونزية.
وتضمنت البطولة نزالات للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، وللرجال والسيدات فوق الـ 18 عاماً، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين في نزالات دون البدلة 184 مشاركاً من 17 دولة، من بينهم 134 لاعباً ولاعبة من الإمارات، و12 من البرازيل و7 من إيران و6 من الكويت، في حين شهدت منافسات البدلة مشاركة 336 لاعباً و32 لاعبة من 34 دولة، من بينهم 196 لاعباً ولاعبة من الإمارات، و64 من كولومبيا، و40 من البرازيل، و10 من إيران و8 من الكويت.
وأكد يوسف البطران، عضو اتحاد الجو جيتسو، أن رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، النسخة الحالية من بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، كانت وراء النجاح الذي حققته البطولة في صالة المنطقة التعليمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشاركة الواسعة في البطولة، تؤكد من جديد تطور اللعبة ووصولها إلى مرحلة مهمة على الصعيد الدولي على نحو يعكس قيمة الجهود التي يبذل لتطويرها وتهيئة سبل نجاحها وتقدمها، ونشعر بالفخر والشرف لهذا التقدير الكبير من سموه، ما يشكل دعماً كبيراً لخطط التطور والتميز للعبة. وأضاف: «شهدنا في المواسم السابقة نجاحاً كبيراً في تنظيم البطولة في رأس الخيمة، ولمسنا إقبالاً كبيراً من اللاعبين للمشاركة والمنافسة، وكان المشهد على المستوى المطلوب في النسخة الحالية، إلى جانب الحضور الكبير من المسؤولين في الإمارة الذين أشادوا بمستوى مسيرة النجاح للعبة، والتنظيم الجيد للبطولة بشكل عام، ونفخر كثيراً بأننا استكملنا مسيرة النجاح عبر تنظيم البطولة»، مشيداً بالتعاون الإيجابي من مسؤولي نادي الإمارات الرياضي، وحرصهم على دعم كل المعطيات التي قادتهم إلى النجاح على غرار النسخة الماضية من البطولة. وجدد البطران تقديره للرعاة الذين رافقوا مسيرة التميز في النسخة الحالية من البطولة، وهم شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، الشريك الرسمي للاتحاد، وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، وطيران الاتحاد الناقل الرسمي، والطاير للسيارات، ولاند روفر شريك السيارات الحصري، ومجموعة المسعود الراعي الماسي، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهم من الرعاة الذهبيين، ومجموعة الخاجة الراعي الفضي، ونتمنى أن نلتقي دائماً في مشوار التميز والنجاح مع بطولة جديدة، حتى تكتمل الصورة المشرفة عن هذه اللعبة التي أصبحت علامة مميزة على خارطة الرياضة على المستويين الدولي والإقليمي، ونحو التطور الذي يضعها أمام مرحلة الحصاد في الاستحقاقات القادمة. ... المزيد