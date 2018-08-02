الزرعوني ينفرد بصدارة مهرجان الشارقة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

تصدر الدولي الناشئ غيث أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة للشطرنج الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات في بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1600 والبطولة الدولية للمصنفين تحت 2250 لجميع الفئات والأعمار، واللتان ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة حتى 3 من أغسطس الجاري، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة.

وعلى الطاولة الأول انتهى لقاء الهندي الدولي ساي كومار مع الناشئ الدولي غيث أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة بفوز الزرعوني عن جدارة واستحقاق لينفرد بالصدارة وحيداً بنتيجة ست نقاط من ست جولات، وعلى الطاولة الثانية تمكن الهندي سوريش كاي من الفوز على مواطنه رافائيل شارون وعلى الطاولة الثالثة تمكن لاعب نادي دبي الناشئ خليفة عيسى البلوشي من الظفر بنقطة ثمينة في جولته أمام الهندي المخضرم سالفي أميت، وعلى الطاولة الرابعة فاز الهندي زيشان محمد رياض على سعود جابر لاعب نادي الشارقة، وعلى الطاولة الخامسة فاز الناشئ عبدالله يحيى الحمادي لاعب نادي الشارقة على المصري محمد عطية.