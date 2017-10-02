«عيال جميل» صائدو الألقاب بـ «البصمة 15»!

أسامة أحمد (دبي)

أصبح الأشقاء منصور وسالم وعبد الكريم وصبري «عيال جميل»، أبطالاً في كرة الصالات بكل الألوان، وأثبتوا أنهم عطاء متجدد، ووضعوا بصمتهم الرابعة مع الظفرة الذي توج بلقب كأس «السوبر»، بعد فوزه المستحق على «العميد» 3 - 2 مساء أمس الأول، ليحققوا إنجازاً جديداً مع الفريق الذي تذوق حلاوة البطولات الأربع، الدوري وكؤوس صاحب السمو رئيس الدولة و«السوبر» وكأس الاتحاد، خلال 3 سنوات، ليرفع الأشقاء الأربعة رصيدهم خلال مسيرتهم الناجحة إلى 15 بطولة، بعد فوزهم خلال مشاركتهم السابقة مع «الإمبراطور الوصلاوي» بـ11 لقباً، مؤكدين أنهم صائدو الألقاب، وليواصلوا مسيرة النجاح والتفوق في عالم كرة الصالات، والتي امتدت إلى 11 عاماً، تاريخ «التدشين» الرسمي للعبة في بالدولة.

ونجح «عيال جميل»، بعد الانتقال إلى الظفرة، عقب إلغاء الوصل لكرة الصالات، في السير على درب النجاح نفسه، خصوصاً أنهم يتنفسون «كرة صالات»، مما سهل من مسيرتهم الجديدة مع الظفرة محققين النجاح بـ «البصمة الرابعة»، خصوصاً أنهم يحملون العديد من الطموحات، من أجل تكرار مشهد التتويجات.

ووصف فيصل عبدالله مدير فريق الظفرة ظاهرة «عيال جميل» بالإيجابية، وتخدم مسيرة الفريق بعد النجاحات التي ظل يحققها الأشقاء في العديد من الألعاب، ولها المردود الإيجابي على صعيد المنتخبات بعد أن ظل التفاهم عاملاً مهماً في تحقيق الفوز.

وقال: إن حب وعشق الأشقاء الأربعة لكرة الصالات لا يختلف عليه اثنان، وأن النجاحات التي حققوها خلال مسيرتهم في الوصل والظفرة، لم تأت من فراغ، وإنما نتاج منطقي لإبداعاتهم، والذين فجروا طاقاتهم في «الصالات» ونتوقع منهم المزيد خلال الفترة المقبلة.