  • الاثنين 12 محرم 1439هـ - 02 أكتوبر 2017م
  02:51    منفذ إطلاق نار لاس فيجاس رجل أبيض عمره 64 عاما        02:52     ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا        02:52    مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك         02:55    شرطة لاس فيجاس" واثقة " من أنها عثرت على سيدة مطلوبة على صلة بحادث إطلاق النار        03:14    ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني في ضربة لطائرة من دون طيار في وسط سوريا     

أحداث «سوبر الصالات» على «طاولة الفنية»

«عيال جميل» صائدو الألقاب بـ «البصمة 15»!
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

أسامة أحمد (دبي)

أصبح الأشقاء منصور وسالم وعبد الكريم وصبري «عيال جميل»، أبطالاً في كرة الصالات بكل الألوان، وأثبتوا أنهم عطاء متجدد، ووضعوا بصمتهم الرابعة مع الظفرة الذي توج بلقب كأس «السوبر»، بعد فوزه المستحق على «العميد» 3 - 2 مساء أمس الأول، ليحققوا إنجازاً جديداً مع الفريق الذي تذوق حلاوة البطولات الأربع، الدوري وكؤوس صاحب السمو رئيس الدولة و«السوبر» وكأس الاتحاد، خلال 3 سنوات، ليرفع الأشقاء الأربعة رصيدهم خلال مسيرتهم الناجحة إلى 15 بطولة، بعد فوزهم خلال مشاركتهم السابقة مع «الإمبراطور الوصلاوي» بـ11 لقباً، مؤكدين أنهم صائدو الألقاب، وليواصلوا مسيرة النجاح والتفوق في عالم كرة الصالات، والتي امتدت إلى 11 عاماً، تاريخ «التدشين» الرسمي للعبة في بالدولة.

ونجح «عيال جميل»، بعد الانتقال إلى الظفرة، عقب إلغاء الوصل لكرة الصالات، في السير على درب النجاح نفسه، خصوصاً أنهم يتنفسون «كرة صالات»، مما سهل من مسيرتهم الجديدة مع الظفرة محققين النجاح بـ «البصمة الرابعة»، خصوصاً أنهم يحملون العديد من الطموحات، من أجل تكرار مشهد التتويجات.

ووصف فيصل عبدالله مدير فريق الظفرة ظاهرة «عيال جميل» بالإيجابية، وتخدم مسيرة الفريق بعد النجاحات التي ظل يحققها الأشقاء في العديد من الألعاب، ولها المردود الإيجابي على صعيد المنتخبات بعد أن ظل التفاهم عاملاً مهماً في تحقيق الفوز.

وقال: إن حب وعشق الأشقاء الأربعة لكرة الصالات لا يختلف عليه اثنان، وأن النجاحات التي حققوها خلال مسيرتهم في الوصل والظفرة، لم تأت من فراغ، وإنما نتاج منطقي لإبداعاتهم، والذين فجروا طاقاتهم في «الصالات» ونتوقع منهم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدير فريق الظفرة عن أن جميل ابن منصور جميل يلعب حالياً مع فريق الشباب لكرة الصالات، ويتدرب مع الفريق الأول «الوالد مع الابن»، مشيراً إلى أن حسن ابن منصور أيضاً يلعب في فريق المراحل السنية بنادي النصر، مبيناً أن روح الأسرة الواحدة يتجسد في القلعة الظفراوية، وأن النجاحات ثمرة الفريق الواحد، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرته خلال 3 سنوات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 