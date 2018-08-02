«دبي البحري» يطمئن على تحضيرات الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

‬عقد ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬اجتماعه ‬الدوري ‬لبحث ‬كافة ‬الموضوعات ‬والأمور ‬التي ‬تخص ‬مسيرة ‬النادي ‬في ‬الفترة ‬المقبلة ‬والتجهيزات ‬الخاصة ‬بانطلاقة ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬الجديد ‬2018-2019.

حضر‎ ‬الاجتماع ‬كل ‬من أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار ‬المهيري ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة، ‬علي ‬ناصر ‬بالحبالة ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة، ‬والأعضاء ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حرير ‬ومحمد ‬عبد ‬الله ‬حارب ‬المدير ‬التنفيذي، ‬وجمال ‬زعل ‬بن ‬كريسان، ‬وإبراهيم ‬سلطان ‬الحداد ‬إضافة ‬إلى ‬مقرر ‬الاجتماع ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬الشامسي.

ناقش‎ ‬مجلس ‬الإدارة ‬الترتيبات ‬ب‬التنسيق ‬والتشاور ‬مع ‬الدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الوطنية ‬من ‬أجل ‬التنسيق ‬لإنجاح ‬كافة ‬الفعاليات ‬التي ‬تنطلق ‬14 ‬سبتمبر ‬المقبل.

كما‎ ‬تابع ‬مجلس ‬الإدارة ‬تفاصيل ‬إتمام ‬انتقال ‬مقر ‬النادي ‬إلى ‬المبني ‬الجديد ‬في ‬قلب ‬الميناء ‬السياحي، واستمع‎ ‬المجلس ‬لتقرير ‬خاص ‬من ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حارب حول ‬الأنشطة ‬الجديدة ‬والمستحدثة ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬وتطويرها ‬بإضافة ‬الكثير ‬من ‬الفعاليات ‬التي ‬تخدم ‬مختلف ‬شرائح ‬المجتمع ‬ويجعل ‬دبي ‬هي ‬الوجهة ‬الأولى ‬للرياضات ‬البحرية.

ووافق‎ ‬مجلس ‬الإدارة ‬على ‬سفر ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حارب ‬عضو ‬مجلس ‬الإدارة ‬المدير ‬التنفيذي ‬إلى ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأمريكية ‬في ‬النصف ‬الثاني ‬من ‬شهر ‬أكتوبر ‬المقبل ‬لمتابعة ‬فعاليات ‬بطولة جيت ‬سيرف ‬والوقوف ‬على ‬التجربة ‬ورفع ‬دراسة ‬لمجلس ‬الإدارة ‬في ‬المستقبل ‬لدراسة ‬تنظيم ‬واستضافة ‬مثل ‬هذه ‬الأحداث ‬والتي ‬تحظي ‬بحب ‬فئات ‬الشباب.

واستعرض‎ ‬مجلس ‬الإدارة ‬خلال ‬الاجتماع ‬موضوع ‬انعقاد ‬مختبر ‬الرياضات ‬البحرية ‬الذي ‬ينظمه ‬مجلس ‬دبي ‬الرياض ‬أكتوبر ‬المقبل ‬بمشاركة ‬نخبة ‬من ‬أهل ‬الاختصاص ‬والمهتمين ‬بالرياضات ‬البحرية, ‬حيث ‬يشارك ‬النادي ‬بفعالية ‬في ‬إنجاح ‬المختبر.