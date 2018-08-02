«دبي البحري» يطمئن على تحضيرات الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الدوري لبحث كافة الموضوعات والأمور التي تخص مسيرة النادي في الفترة المقبلة والتجهيزات الخاصة بانطلاقة الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019.
حضر الاجتماع كل من أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة، علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء حريز المر محمد بن حرير ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، وجمال زعل بن كريسان، وإبراهيم سلطان الحداد إضافة إلى مقرر الاجتماع محمد عبد الله الشامسي.
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كما تابع مجلس الإدارة تفاصيل إتمام انتقال مقر النادي إلى المبني الجديد في قلب الميناء السياحي، واستمع المجلس لتقرير خاص من محمد عبد الله حارب حول الأنشطة الجديدة والمستحدثة في الموسم الرياضي البحري وتطويرها بإضافة الكثير من الفعاليات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ويجعل دبي هي الوجهة الأولى للرياضات البحرية.
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واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع موضوع انعقاد مختبر الرياضات البحرية الذي ينظمه مجلس دبي الرياض أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين بالرياضات البحرية, حيث يشارك النادي بفعالية في إنجاح المختبر.