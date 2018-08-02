شرطة دبي تكرم الفائزين في مبادرتين رياضيتين



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 دبي (الاتحاد) كرم العميد الدكتور إبراهيم محمود عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي المشاركين في مبادرتين رياضيتين «وزنك ذهب واخسر وزنك» اللتين نفذهما برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية، بالتعاون مع الإدارة العامه للخدمات والتجهيزات بمشاركة 314 رياضيا. شمل التكريم المشاركين والفئات الفائزة، في فئة الرجال جاء الشرطي أول محمد محسن علي من الإدارة العامة لأمن المطارات في المركز الأول، وحل ثانيا عريف أول عدنان قاسم عبدالله من مركز نايف، وجاء ثالثاً ملازم عبدالله موسى شاه من الإدارة العامة لأمن المطارات، ولدى السيدات حلت بالمركز الأول ملازم ثاني خاتون علي حسين البلوشي من الإدارة العامة للمرور، وجاءت ثانية آمنة علي الشامسي من الإدارة العامة للمالية، وحصلت على المركز الثالث عريف أول موزة ياسر حليس من الإدارة العامة لأمن المطارات.