«دي غالية» ملكة جمال فيتشي

دبي (الاتحاد)

سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازا ذهبيا في بطولة فيتشي لجمال الخيول بنيل المهرة «دي غالية» وهي من الفحل الأسطورة «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي أغادير» المركز الأول في سباق المهرات بإجماع حكام البطولة، فيما حققت المهرة «دي غرام» وهي أيضا من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «إف تي شيلا» الميدالية الفضية ومركز الوصافة. وجددت المهرتان إنجازهما المماثل بالذهب والفضة في بطولة براغ الدولية خلال الشهر الماضي، وتمكن مربط دبي من التميز بالبطولة في أجواء تنافسية مثيرة بين أبطال المرابط وخيولها المنتقاة لتحقيق إنجاز في منافسات تعتبر بروفة حقيقية لبطولتي الأمم وكأس العالم. وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بإحراز المربط ذهبية وفضية المهرات في البطولة التي وصفها بقوة منافساتها وجودة الخيول المتنافسة، وقال: «لا يزال إنتاج المربط يثبت علو قامة تميزه بتحقيقه نتائج جيدة في كل البطولات الدولية. ولاتزال أقوى الإنجازات في أعلى البطولات العالمية تصنيفا تحتفظ للمربط بأرقامها القياسية، وعلى غرار بطولة فيتشي يسجل تاريخ أقوى ثلاث بطولات في العالم؛ بطولة منتون الدولية وبطولة كل الأمم وبطولة العالم، إنجازات قياسية تشرف السجل الذهبي لمربط دبي الذي يحافظ على التربع على قممها».