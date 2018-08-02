حلم جديد لزوارق أبوظبي في جولة الفايكنج

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة صباح اليوم إلى مدينة تونسبرج النرويجية للمشاركة في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 «الفايكنج» التي تنطلق غد، ويطمح فريق أبوظبي للدفاع عن لقبه، حيث يحتل زورق أبوظبي 1 حاليا المركز الرابع في الترتيب العام، خاصة أن الجولة الماضية والثانية من البطولة تم إلغاؤها ويتصدر الترتيب العام حاليا الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة، وبكل تأكيد سيكون لفريق أبوظبي حضور قوي في هذه الجولة.

يترأس البعثة سالم الرميثي وتضم المتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ناصر الظاهري وماجد المنصوري ويحضر الجولة نجم الفورمولا-1 ثاني القمزي، وتعد نقاط الجولة الثالثة غاية في الأهمية خاصة وأنها تمثل منتصف الطريق في البطولة ويعقبها بعد ذلك جولتين في كل من البرتغال وسيريلانكا التي تستضيف المنافسة نوفمبر المقبل للمرة الأولى.

ويشارك فريق أبوظبي بزورقين عبر زورق راشد القمزي وزورق راشد الطاير وكلا الزورقين مؤهلان للحلول في المراكز الأولى وتحقيق أفضل المراكز.

من جهته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق عن حجم التجهيز والإعداد الكبير الذي قام به الفريق من أجل المشاركة في الجولة بإقامة معسكر تدريبي وتمارين مكثفة مطلع هذا الأسبوع في مقر عمليات الفريق بميلان، استمرت ليوم كامل تم خلالها توزيع حصص تدريبية مهمة على كلا المتسابقين اللذين سيمثلان الفريق في هذه الجولة، وقال الرميثي: وضعنا التدريبات مباشرة قبل الجولة من أجل الإعداد والاستعداد التام لتفاصيل السباق في النرويج، وكي تكون لياقة المتسابقين في القمة، نريد أن نعود بقوة للواجهة في كسب النقاط التي تؤهل الفريق للحفاظ على لقب البطولة.وقال: نعود إلى النرويج للسنة الثالثة على التوالي في مشاركاتنا في سباقات الفورمولا 2، لنضيف بذلك سجلا جديدا لمشاركات الفريق في مدينة تونسبرج على المستوى الرياضي، ونتمنى أن تكون هذه العودة مغلفة بالنتائج الإيجابية مع ختام الجولة.

وبين الرميثي أهمية أن يقدم فريق أبوظبي مستوى قويا لا سيما وأنه يعد أحد أهم سفراء الرياضة في البحر للإمارات بمشاركته في أكثر من 25 مدينة عالمية خلال هذا الصيف والظهور في خمس بطولات عالمية كبرى للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.