برانديللي: تفوقنا بـ «الضغط المبكر» وراشد «نقطة التحول» الرئيسية

أبوظبي (الاتحاد)
أكد الإيطالي برانديللي مدرب النصر أن مشاركة «البديل» راشد محمد عمر في الشوط الثاني، كان نقطة التحول الرئيسية في المباراة التي فاز بها «العميد» بكل جدارة واستحقاق، مؤكداً أن «الأزرق» لعب مباراة كبيرة جداً، وهو يلعب بعشرة لاعبين لمدة تزيد على 63 دقيقة.
وأحرز راشد عمر هدفاً من ضمن أربعة أهداف سجلها «العميد» في مرمى الجزيرة، ولعب دوراً كبيراً في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى حامل لقب دوري الخليج العربي.
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وبشأن قدرة الفريق على المنافسة القوية هذا الموسم على الدوري، قال: الحديث عنها سابق لأوانه، فما زلنا في البدايات الأولى للمسابقة، ولا يمكن التكهن بشيء منها الآن، ولكننا بكل تأكيد نسعى لها بقوة.
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وقال: الجزيرة من الفرق القليلة التي تستطيع بناء الهجمات من الخلف بشكل سليم، ولذلك كان علينا تكثيف الرقابة على لاعبي وسط الملعب والضغط المبكر عليهم، وكذلك على لاعبي الدفاع لمنعهم من ذلك، وأعتقد أننا نجحنا في تطبيق هذا الأسلوب، ولم تصل كرات خطرة كثيرة لمهاجمي الجزيرة.
وعما إذا توفع الفوز بهذه النتيجة، قال: نعمل ونجتهد، ومن الطبيعي أن نتوقع الفوز، كأي نتيجة يمكن أن تحدث، ومازال أمامنا عمل كثير في الموسم الحالي، لأننا لم نصل بعد لما نريده.
وعن تأثير توقف الدوري على الفريق، قال: هذا ليس جديداً، فهو يحدث في كل دوريات العالم، والمهم أن نستغل هذه الفترة جيداً، ونحاول منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق عندما تبدأ بطولة كأس الخليج العربي للمحافظة على حالة الفريق البدنية والفنية.