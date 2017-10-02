برانديللي: تفوقنا بـ «الضغط المبكر» وراشد «نقطة التحول» الرئيسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الإيطالي برانديللي مدرب النصر أن مشاركة «البديل» راشد محمد عمر في الشوط الثاني، كان نقطة التحول الرئيسية في المباراة التي فاز بها «العميد» بكل جدارة واستحقاق، مؤكداً أن «الأزرق» لعب مباراة كبيرة جداً، وهو يلعب بعشرة لاعبين لمدة تزيد على 63 دقيقة.

وأحرز راشد عمر هدفاً من ضمن أربعة أهداف سجلها «العميد» في مرمى الجزيرة، ولعب دوراً كبيراً في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى حامل لقب دوري الخليج العربي.

وقال برانديللي: كنا في حاجة شديدة إلى الفوز على الجزيرة لإعادة التوازن للفريق بعد الخسارة غير المستحقة أمام الوحدة في الجولة الثانية، واستطاع الفريق إيجاد الكثير من الحلول الهجومية في المباراة، ووصلنا في النهاية إلى هدفنا، رغم النقص العددي الذي لم يتأثر به النصر، وهذا الفوز يعود إلى المجهود الكبير الذي بذله لاعبو الفريق طوال المباراة، وأحييهم عليه وأهنئ جماهير «العميد» على هذا الانتصار.

وبشأن قدرة الفريق على المنافسة القوية هذا الموسم على الدوري، قال: الحديث عنها سابق لأوانه، فما زلنا في البدايات الأولى للمسابقة، ولا يمكن التكهن بشيء منها الآن، ولكننا بكل تأكيد نسعى لها بقوة.

وعما إذا كان يشعر بضغوط قبل المباراة، بعد خسارة 5 نقاط في مباراتين، قال: على العكس تماماً فلم أشعر بأي ضغوط رغم معرفتي بأن أي مدرب قد يرحل في أي وقت، وهذا حال كرة القدم، ولكن هناك مشروع طويل الأمد متفق عليه مع إدارة النادي، من أجل وجود الفريق في المنافسة الدائمة على البطولات، والنصر مهيأ لذلك بالفعل.

وقال: الجزيرة من الفرق القليلة التي تستطيع بناء الهجمات من الخلف بشكل سليم، ولذلك كان علينا تكثيف الرقابة على لاعبي وسط الملعب والضغط المبكر عليهم، وكذلك على لاعبي الدفاع لمنعهم من ذلك، وأعتقد أننا نجحنا في تطبيق هذا الأسلوب، ولم تصل كرات خطرة كثيرة لمهاجمي الجزيرة.

وعما إذا توفع الفوز بهذه النتيجة، قال: نعمل ونجتهد، ومن الطبيعي أن نتوقع الفوز، كأي نتيجة يمكن أن تحدث، ومازال أمامنا عمل كثير في الموسم الحالي، لأننا لم نصل بعد لما نريده.

وعن تأثير توقف الدوري على الفريق، قال: هذا ليس جديداً، فهو يحدث في كل دوريات العالم، والمهم أن نستغل هذه الفترة جيداً، ونحاول منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق عندما تبدأ بطولة كأس الخليج العربي للمحافظة على حالة الفريق البدنية والفنية.