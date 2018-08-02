انتصار الابن في طوكيو يقلل آلام الأب في شتوتجارت مشاهد من ذهب الجو جيتسو لعبة أمل.. و قصة حياة



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 أمين الدوبلي (أبوظبي) «يوما ما سأقول.. لم يكن الأمر سهلاً لكني فعلتها.. بالإصرار والعزيمة سأصل إلى هدفي مهما بلغ الثمن».. هذه الكلمات تلخص قصة تحدي النفس وإثبات الذات والتفوق على بساط الجو جيتسو.. كلمات ليست كالكلمات تعبر عن شخصية البطل الشاب سعود النقبي وحرصه على الصعود لمنصات التتويج في بطولات الجو جيتسو لكي يخفف معاناه والآم والده علي سالم النقبي «48 سنة» المريض بسرطان القولون ويتعالج حاليا في ألمانيا. إليكم هذه المشاهد من قصة التحدي والذهب. المشهد الأول في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا بتوقيت ألمانيا صباح الأحد الماضي كان الوالد علي سالم صاحب الـ 48 عاماً المريض بسرطان القولون يجلس على سريره في الغرفة رقم 819 بمستشفى كاتريتا في مدنية شتوتجارت، وكانت زوجته تصلي الفجر وتدعو لابنها سعود بالتوفيق والسداد في جولة جراند سلام طوكيو لمعانقة الذهب والصعود لمنصة التتويج لكي يكون سببا لرسم الابتسامة على وجه أبيه المريض. المشهد الثاني ... المزيد