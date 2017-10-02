الجرمن: «الحكم الأفضل» ظلم عجمان!

فيصل النقبي (الفجيرة)

شهدت أروقة «البرتقالي»، حالة من الحزن والغضب للخسارة أمام دبا الفجيرة بهدفين مساء أمس الأول، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، خاصة أنها جاءت عن طريق ركلتي جزاء تم احتسابهما في الدقائق الأخيرة من الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، ويرى مسؤولو «البرتقالي» أن الركلتين غير صحيحتين، وأسهمتا في ضياع النقاط الثلاث.

وأكد خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن كل النقاد والمحللين أجمعوا على عدم صحتهما، كما ألمح المصري أيمن الرمادي إلى ذلك في المؤتمر الصحفي، وأشار الجرمن إلى أن الفريق أدى ما عليه في المباراة، وسيطر على الشوط الثاني، إلا أن ركلتي الجزاء حسمتا نتيجة المباراة

وقال بنبرة حزن إن من احتسب ركلتي الجزاء، هو أفضل حكم بالإمارات حالياً، مشيداً بالنهاية بعطاء اللاعبين وأدائهم، رغم النتائج السلبية في الجولات الثلاث، مشيراً إلى أن أيمن الرمادي باق في مهمته مدرباً للفريق، ولم يصدر أي قرار من أي نوع، بخصوص الجهاز الفني، مبدياً ثقته الكبيرة في قدرات الجهاز الفني بقيادة الرمادي.

وأكد محمد يعقوب مدافع عجمان الذي تسبب في ركلة الجزاء الأولى، وجاء منها الهدف الأول لدبا الفجيرة، أن الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لم يوفق في احتساب ركلة الجزاء، لأن الخطأ حدث لمصلحته، وليس لمصلحة لاعب دبا الفجيرة.