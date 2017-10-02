ليما يرفض الفرحة مع «الفهود» للمرة الثالثة!

علي معالي (الشارقة)

قادت الصدفة الحارس سلطان المنذري إلى التألق مع الوصل، خاصة أنه لم يكن متفائلاً بأن يكون أساسياً، في ظل مشاركة يوسف الزعابي، إلا أن إصابة الأخير فتحت الباب أمام المنذري « 22 عاماً» والذي تمسك بالفرصة، رغم تعاقد «الفهود» مع الحارس المخضرم سالم عبدالله، وهو ما أكده المنذري عندما قال: لم أكن أتوقع مطلقاً أن أجد نفسي أساسياً، في هذه المرحلة المبكرة من الدوري، حيث كنت أرتب أموري على الدور الثاني، إلا أن إصابة الزعابي وضعتني تحت اختبار مهم للغاية لابد من النجاح فيه لإثبات الذات.

وصف سلطان فرصته الحالية بالكبيرة، وقال: يجب استغلالها لضمان البقاء في الدفاع عن عرين «الفهود»، مهما كانت المنافسة، وهدفنا الآن أن نوقف انتصارات «العنابي» في الجولة المقبلة، حتى ينطلق« الأصفر» نحو المقدمة بارتياح، بحثاً عن الصدارة.

واللافت للنظر والذي تحدث عنه الكثيرون، أن البرازيلي ليما لم يعبر عن فرحته بالهدف الثاني في شباك «الملك»، وفسرها البعض بأنه حزين، ولا يريد البقاء في الفريق، رغم أن ليما كشف عن السبب الحقيقي بأنه قبل أن يسجل هدفه في الدقيقة 85، عانى من التعب عندما أحرز كايو الهدف الأول قبلها بخمس دقائق، ووقتها قطع مشواراً خلف كايو، عندما ذهب ليحتفل مع جمهور «الفهود»، وعندما سجل الهدف بنفسه لم يحتفل لشعوره بالتعب، إضافة إلى الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة!

يذكر أن ليما سجل هدفاً من ثنائية فريقه في مباراة العين التي انتهت بالتعادل في الجولة الأولى، ولم يحتفل بالهدف أيضاً، كما أنه أحرز ثنائية قاد بها «الأصفر» إلى تحويل تأخره إلى الفوز على الإمارات بثلاثية، من دون أن يحتفل أيضا!