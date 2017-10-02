العواني: سياسة الدولة الحكيمة تقودها للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة التنمية والنماء، يقود الدولة باستمرار لمضاعفة الإنجازات في مختلف المجالات، ومنها القطاع الرياضي الذي يحقق تقدماً كبيراً في ظل اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح العواني، أن مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان يفخر بإنجاز فوز الإمارات برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، مؤكداً أن الدعم المباشر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباقات الخيل، كان وراء الفوز الكاسح لفيصل الرحماني في سباق رئاسة الاتحاد الدولي «افهار» الذي حازته الإمارات عن جدارة واستحقاق؛ بفضل سمعتها ومكانتها العالمية وسيرتها الناصعة بين الأمم.

وتقدم العواني بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة فوز ممثل الدولة برئاسة الاتحاد الدولي، مؤكداً أن الإمارات وفي ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها تقودها دائماً للأفضلية في سباق التنافس من أجل الفوز والتميز والنجاحات على مختلف الصعد في الساحة الرياضية الدولية.

وقال العواني: ما نشهده من نجاحات كبيرة في سباقات الخيول العربية الأصيلة بدول العالم كافة، يترجم رسالة الإمارات ودورها الكبير في إرساء دعائم النجاح لمسيرة الخيل العربي الأصيل التي بدأها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مضيفاً: إن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودعمه السخي أسهما بصناعة عهد احترافي جديد لسباقات الخيول العربية الأصيلة عبر سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ومهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الأمر الذي روج وبشكل كبير لمكانة الإمارات وتراثها الأصيل وتاريخها، وقاد قطاع الخيل والفروسية الإماراتية لنجاحات كبيرة.

وأشاد بالجهود المميزة لفيصل الرحماني وخبراته الكبيرة في عالم الخيل والفروسية وانعكاسها الكبير، بحصوله على منصب رئاسة الاتحاد الدولي، متقدماً له بالتهنئة والتبريكات، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي يسخر جميع إمكاناته لدعم مسيرة الاتحاد الدولي وأهدافه.