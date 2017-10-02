اليبهوني: الإمارات قادرة على صناعة الفارق

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات بمناسبة فوز فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة أفهار، مؤكداً أن الفوز بنتيجة كاسحة يدل على مكانة الإمارات وعلاقاتها المتينة بدول العالم كافة، وسمعتها المرموقة والقائمة على أساس المبادئ الحميدة والتعاون والتواصل مع شعوب العالم كافة من أجل غايات وأهداف نبيلة، مشيداً بالنجاح الجديد الذي يمثل إضافة كبيرة ومهمة لمسيرة تفوق قطاع الخيل والفروسية الإماراتية، ويؤكد مدى الخبرات الكبيرة للقائمين عليه.

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة يقودنا باستمرار لإنجازات مبهرة ومميزة على المستويات كافة، مبيناً أن التوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباقات الخيل، كان لها الأثر الكبير بحصول الإمارات على رئاسة الاتحاد الدولي «أفهار»، موضحاً أن سموه دعم وبشكل كبير نهضة إعلاء الخيول العربية عالمياً عبر أجندة حافلة من السباقات التي شملت دول العالم كافة، وتمثلت بسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وبمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، موضحاً أن هذه السباقات أسهمت بشكل كبير بتعريف العالم اجمع بأصالة الخيل العربي وتراث الإمارات ومكانته، بما يدعم النهج الذي أرساه المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد أن الإمارات بخبراتها وكفاءتها الوطنية قادرة على صناعة الفارق وإحداث نقلة نوعية جديدة في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فيصل الرحماني الذي يعد أحد أبناء الإمارات المحبين والمرتبطين بمسيرة الخيول والفروسية منذ فترة طويلة، متقدما بالتهنئة والتبريكات للرحماني، متمنياً له النجاح والتوفيق في المهمة الجديدة.