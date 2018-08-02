زوران: توقيت معسكر «أغسطس» غير منطقي

مراد المصري (دبي)
كشف قرار العين بعدم الموافقة على إرسال لاعبيه الدوليين إلى معسكر منتخبنا الوطني، عن الاتصالات الغائبة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي ذهب إلى روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم،، لكنه لم يجد أي وقت لزيارة معسكر «الزعيم» في سلوفينيا أو كرواتيا، للاطلاع على حالة لاعبي العين صاحب الحصة الأكبر في صفوف «الأبيض».
وقرر «زاكيروني» السير في نفس اتجاه التيار، على غرار المرات الماضية التي كان ينضم فيها اللاعبون إلى صفوف المنتخب الوطني، ويغيبون عن تحضيرات فرقهم للموسم الجديد، ليرفض «الزعيم» هذا الخيار هذه المرة ويقرر القيام برد فعل لحماية مصالح الكرة الإماراتية بالمقام الأول ومصالحه على وجه الخصوص، حيث ينتظره موسم طويل وشاق يمثل فيه الكرة الإماراتية في البطولة العربية، وفي كأس العالم للأندية، كما يقدم الغالبية العظمى من لاعبيه للمنتخب في نهائيات كأس آسيا المقبلة.
|
أضاف: كما أنه لم يسأل عن البرنامج التدريبي للفريق، لأنه كما تعرفون لكل مدرب أسلوبه الخاص، فأسلوبي يختلف عن مدرب الأهلي ومدرب الجزيرة يختلف عني، وهنا السؤال من سيعمل على توحيد أساليب التدريب، لأن الاختلاف قد يعرض اللاعبين للإصابات، وهو أمر لا يصب بمصلحة المنتخب.
|
وأضاف: بقاء اللاعب مع ناديه خلال فترة التجهيز للموسم الكروي من مصلحة النادي، والمنتخب لأنه من الأفضل أن يخوض تحدٍ مثل مواجهة وفاق سطيف، بدلاً من لعب مباراة ضد فريق من الدرجة الثالثة في النمسا.
وتابع: لا أعتقد أن هناك منتخباً في العالم أجمع يتبنى مثل تلك القرارات التي يحرم فيها اللاعب من التجهيز الجيد مع ناديه قبل انطلاقة الموسم دون مبررات، وسمعت أيضاً أن المنتخب الإماراتي في الماضي قرر أن يلحق اللاعبين بمعسكر إعداد مدته 40 يوماً وهو أمر غير منطقي!.
واستطرد زوران قائلاً: «لست مسؤولاً عن وضع القوانين ولا أعتبر نفسي صاحب قرار، ولكنني أعمل على حماية فريقي ونفسي والنادي الذي أنتمي إليه، وأنا على استعداد للقيام بأي أمر يسهم في تحقيق أهدافنا، وليس هناك أي سوء نية، أو أنني أعمل ضد المنتخب الوطني، بل على العكس إن ما قلته وأقوم به يصب مباشرة في مصلحة المنتخب، وكرة القدم الإماراتية.