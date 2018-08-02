منتخب الشاطئية الأول عربياً و11 عالمياً

مراد المصري (دبي)

احتل منتخبنا لكرة القدم الشاطئية المركز 11 على لائحة التصنيف العالمي الصادرة من لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في ختام يوليو الماضي، حيث جاء حصاد منتخبنا بمجموع 1096 نقطة.

ويأتي منتخبنا بالمركز الأول عربياً يليه منتخب سلطنة عمان الذي جاء بالمركز 16 عالمياً بمجموع 733 نقطة، ثم منتخب مصر بالمركز 17 عالمياً بـ 726 نقطة، والمغرب بالمركز بـ 25 عالمياً بمجموع 548 نقطة، ولبنان 27 عالمياً بـ 529 نقطة، والبحرين 49 عالمياً بـ 216 نقطة.

وجاء منتخبنا بالمركز الثالث في آسيا، حيث احتل منتخب إيران المركز الثالث عالمياً بمجموع 3344 نقطة، وجاء المنتخب الياباني بالمركز التاسع عالمياً بمجموع 1284 نقطة.

وحافظ المنتخب البرازيلي على صدارة الترتيب العالمي بمجموع 3813 نقطة يليه منتخب البرتغال بمجموع 3344 نقطة.