وزير الطاقة: الإمارات تخفض إنتاجها النفطي 139 ألف برميل في نوفمبر

أبوظبي (وام)

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قررت خفض إنتاجها لشهر نوفمبر المقبل الأمر الذي يعكس مدى التزام الدولة بحصتها في الخفض وهي 139 ألف برميل يومياً المقررة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وقال المزروعي في تصريحات له إن نسبة خفض الإنتاج في شهر نوفمبر كما أعلنتها شركه أدنوك هي 15% من عقود خام مربان و10% من داس و5% من زاكم العلوي.

وأكد معالي وزير الطاقة أن الخفض الذي أقرته شركه بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يأتي تماشياً مع التزام دولة الإمارات بقرار منظمة أوبك.

وقال خبراء في القطاع إن الإمارات أظهرت التزاماً كاملاً باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها أوبك سابقاً، وهو ما أسهم في المحافظة على معدل سعري مقبول لبرميل النفط.

يذكر أن الاتفاقية قضت بخفض حصص الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 ثم جرى تمديده حتى مارس 2018 بهدف المحافظة على توازن السوق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الجمعة 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2%، في تسوية التعاملات إلى 57.54 دولار للبرميل محققاً مكاسب فصلية في الربع الثالث بنحو 20%. وعلى أساس أسبوعي ارتفع 1.2%.