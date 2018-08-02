الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية مجالس ومبادرات في «أبوظبي 2019»



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 أبوظبي (الاتحاد) تستعد أبوظبي لاستقبال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 بأعلى التجهيزات، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي المعني بذوي الإعاقة الذهنية. ونظمت اللجنة المحلية فعالية المجلس في مجلس البطين التي سلطت من خلالها الضوء على البرامج والمبادرات المختلفة التي سوف تنطلق في مناطق مختلفة بأبوظبي وتستمر حتى بداية الحدث، وحضرها العديد من الشخصيات منهم محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعيد النيادي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وطلال الهاشمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، وعدد من اللاعبات واللاعبين من أصحاب الهمم. وحرصت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص على تنظيم هذه المجالس لأهميتها في فتح الحوار وتبادل الأفكار لرسم ملامح وخطوط النجاح من الناحية التنظيمية فضلًا عن المشاركة والوصول إلى منصات التتويج لرفع علم الدولة خفاقاً في مختلف المحافل الخارجية على الصعيدين القاري والعالمي.