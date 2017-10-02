ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 35 % في سبتمبر

سيجونج (د ب أ)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، بنسبة 35% في سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب على أشباه المواصلات والشاشات. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 55.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 40.8 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2016.

ويشار إلى أن حجم الصادرات في سبتمبر الماضي يعد الأكبر الذي تسجله كوريا الجنوبية خلال شهر في تاريخها. كما ارتفعت الواردات بنسبة 21.7% لتصل إلى 41.4 مليار دولار الشهر الماضي. وبلغ حجم الفائض التجاري 31.8 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية بذلك تجاوز صادراتها وارداتها للشهر الـ68 على التوالي. وأظهر البيانات ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية للصين، أكبر سوق تصديري لسول، بنسبة 23.4% الشهر الماضي لتصل إلى 13.52 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات لفيتنام بنسبة 69.4 %.

وارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان للشهر الـ11 على التوالي بنسبة 16% الشهر الماضي. وسجلت صادرات كوريا الجنوبية للاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23% الشهر الماضي. وارتفعت الصادرات لأميركا بنسبة 28.9% خلال سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي. وارتفع الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.56 مليار دولار الشهر الماضي.

ويشار إلى أن الصادرات الربعية لأكبر اقتصاد في آسيا ارتفعت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 24% لتصل إلى 151 مليار دولار، فيما تعد أكبر زيادة ربعية منذ الربع الأول لعام 2011.