تجارة عمان تحذر من ارتفاع مديونية الأفراد للبنوك

عمان (بترا)

أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، أن مديونية الأفراد باتت مقلقة للاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري بشكل عام بالمملكة، مطالبا بتدخل رسمي لمعالجة آثارها.

وقال العين مراد، في بيان صحفي أمس، إن مديونية الأفراد ارتفعت بنحو مليار دينار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية وسط ثبات الرواتب، محذرا من تزايد نسبتها والتي تناهز اليوم 70% من دخل المواطن السنوي جراء الإنفاق الذي يزيد على حجم الدخول.

وأضاف أن المتابع لحجم الشيكات المعادة يفاجأ من قيمها، حيث سجلت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 1.1 مليار دينار، منها 651 مليون دينار شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني لا يتحمل هكذا أرقام.

وأكد العين مراد أن ارتفاع الشيكات المرتجعة بات ظاهرة غير صحية ويدلل بشكل واضح على وجود أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني بعامة والقطاع التجاري خاصة. وأشار إلى وجود حالة من الركود الشديد تشهده الأسواق التجارية منذ أكثر من عامين أثرت سلبا على الأنشطة التجارية واستمرار وتنامي حالة التعثر لدى الكثير من الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.