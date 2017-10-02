«الإحصاء»: معدل بطالة السعوديين 12.8% في الربع الثاني من العام الجاري

الرياض (واس)

أفادت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء السعودية للربع الثاني من عام 2017، أنَّ إجمالي المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغ 13.8 مليون مشتغل مقابل 13.9 مليون مشتغل للربع الأول من العام نفسه، ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017، بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل 1.1 مليون سعودي، يمثل عدد الذكور منهم 216 ألفا و352 شخصا، بينما يبلغ عدد الإناث منهم 859 ألفا و581 امرأة.

وبينت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 29) سنة وذلك بنسبة بلغت 34.2%، كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم 50.5%.

وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017 بلغ 12.8% بواقع 7.4% للذكور و33.1% للإناث، ليبلغ معدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) نحو 6.0% بواقع 3.3% للذكور، و22.9% للإناث.

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) فقد بلغ 54.2%، موزعة بين الذكور 78.2%، والإناث 18.7%، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ 40.3%.

وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري وساعات العمل والعمالة المنزلية.

وتوفر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017 بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشرا إحصائيا يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.