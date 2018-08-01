معرض لـ 30 كتاباً مصوراً تروي عن 12 دولة

غالية خوجة (دبي)

يستمر معرض (كتب الصور The Photobook Show) إلى 31 أغسطس الجاري، في (غولف فوتوبلاس Gulf Photo Plus) بالسركال أفنيو، القوز(1)، بدبي، ويضم أكثر من (30) كتاباً من كتب الصور من (12) دولة، بعضها تمّ تجميعه يدوياً، وبعضها مطبوع.

نذكر من تلك الكتب: (التصوير العربي الآن) لكل من روز عيسى وميتشكيت كريفا، ويتحدث عن الديناميات البصرية للتصوير العربي، تبدأ من لوحة الغلاف الغرائبية لشخص عربي متمدد على رمال الشاطئ، يضع طربوشاً وهو مسترخٍ في استراحة يبدو أنها لا تنتهي، بينما الموج خلفه يتحرك كالزمان الذي لا ينتظر، وكتاب (باعة الزهور) بقلم كين هيرمان، الذي يحكي بالصور عن باعة الزهور في سوق مالك غات بالهند، وتبدو لوحة الغلاف بهيئة رجل رأسه من الأعشاب وعيدان الورود، يرتدي الزي الفلكلوري الساحلي، متقدماً على الرمال الشاطئية، الحافلة بخلفية من مرح الناس مع الأمواج، بينما يلمع كتاب (ذكريات السطوة) بصورة امرأتين بزيهما الإماراتي المعتاد وهما تعودان من الصحراء أو البحر إلى السطوة حيث المنازل القديمة، وهذا الكتاب من تأليف جالا أبتينا التي أضفت عليه طريقة مذكرات مصورة لأحد أقدم الأحياء وأكثرها شعبية في دبي، وأيضاً نقرأ بقلم الكاتبة ذاتها كتاباً بعنوان (دبي خلف الكواليس)، وتعكس صورة غلاف كتاب (أسطورة روحين/‏ كتابة فسنثا بوغاناثان) تدرجات الأحمر الأثيرية وهي تحضن طيفين لشخصين يجدان أنفسهما في برزخ من القلق والمسافات والترحال والمنفى كفصل ثالث للحياة طويل الأمد،.

كما يضم المعرض كتيبات تجريبية للفنان الإيراني (بون ـ غاه Bon-Gah)، ومنشوراً مؤلفاً من (630) صفحة للفنان السعودي أحمد ماطر، يوثق تغييرات المشهد الهندسي لمدينة مكة المكرمة، ويكشف المعرض ليس عن الاهتمام بالكتب والصور فقط، بل عن الطرق المختلفة للتصوير المعاصر، والتوثيق التاريخي للحياة، والممارسات الفنية التقنية من منظور كل فنان، كما تصاحب هذا المعرض فعاليات أخرى، سلسلة أحاديث مع فنانين بصريين عرب وعالميين عن صناعة الصور الفوتوغرافية، وورشات موجهة للأطفال والشباب والراغبين في زيادة مهاراتهم خلف الكاميرا، داخل مخيم التصوير الصيفي، ومعرض صور مشترك لفنانين من مختلف الجنسيات، كذلك يساهم غولف فوتوبلاس في إطلاق مواهب المصورين في الإمارات العربية المتحدة من خلال ما ينظمه من معارض مجتمعية سنوية، منها معرض (لا مكان مثل المنزل)، وغيرها من الفعاليات والمسابقات والأنشطة.