«المشرق نيو» بنك رقمي من دون فروع

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك المشرق أمس، «المشرق نيو»، أول بنك رقمي جديد ومتكامل يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع، لتلبية جميع احتياجات العملاء المصرفية. وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق «تم تصميم المشرق نيو استجابة لاحتياجات العملاء المتنامية التي لاحظناها في الإمارات. اليوم، نرى العملاء يقضون وقتاً طويلاً على هواتفهم الذكية، ويفضلون القيام بمعاملاتهم بشكل فوري، إضافة إلى تفاعلهم المستمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ قرارات الشراء بناء على توصيات المستخدمين الآخرين، وتعد المرونة والملاءمة من الأسباب الرئيسية لاختيار البنك الذين يرغبون بالتعامل معه».

وأضاف «تماشياَ مع الانتشار الكبير للتقنيات الرقمية وتطلع العملاء إلى القيام بمعاملاتهم المصرفية بشكل فوري، صممنا المشرق نيو، البنك الرقمي من دون فروع، لتلبية تطلعاتهم في الحصول على تجربة مصرفية ملائمة تتيح لهم إجراء المعاملات في أي وقت وزمان. فالمشرق نيو ليس مجرد حساب أو بطاقة ائتمانية أو محفظة رقمية فقط، إنما هو بنك متكامل الخدمات يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للأفراد من خلال الأجهزة الذكية».

ويقدم «المشرق نيو»، كل الخدمات المصرفية بما في ذلك انضمام العملاء إلى البنك والمبيعات والخدمات والمعاملات عن طريق المنصات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل. ويُقدم الدعم للعملاء على نطاق واسع لتلبية كل احتياجاتهم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مركز اتصال مخصص وتطبيق نيو للخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي ومنصة نيو الإلكترونية ومنصة «نيو تشات بوت» للتواصل المباشر، المتكاملة مع فيسبوك ماسنجر.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «يسرني الإعلان عن حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة للأفراد مع إطلاق المشرق نيو. وبالنظر إلى خبرة المشرق الكبيرة في الابتكار والخدمات الرقمية، فإننا واثقون من تجاوب العملاء بشكل إيجابي مع المشرق نيو. نحن نسعى إلى توفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة وأمنة، مقارنة مع تجربة البنك التقليدية التي تعتمد على زيارة العملاء للفروع». وأضاف «يعد المشرق نيو البداية فقط، وسيواصل بنك المشرق ريادة التحول للحفاظ على مكانته المتقدمة في السوق من حيث الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار. وسنستمر في تعزيز موقعنا الريادي في هذا المجال، ونتوقع أن تتطور احتياجات العملاء بالسرعة ذاتها التي تتطور فيها التقنيات. وسنستمر في المشرق بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية الملائمة والآمنة».