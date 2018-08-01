مسيرة الفنان «الأستاد» في «حديث الثلاثاء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)
منذ الطفولة حمل الريشة وحلم بالألوان، الفنان ابن بيئته ومحيطه العائلي: جده ووالده عملا في صناعة السفن، ومنهما استلهم الفن، حيث اهتم بإعداد النوافذ والأبواب القديمة وزخرفتها بالحفر عليها وكانت تسمى «الأستاد». من هذه البيئة البحرية وجمالية ألوان الصحراء وزرقة البحر، بدأ الفنان محمد الأستاد حديثه في أمسية «حديث الثلاثاء»، التي نظمتها أول أمس «مكتبة زايد الإنسانية بمركز مؤسسة التنمية الأسرية» في «بوابة أبوظبي»، وأدارت الحوار الشاعرة زينب عامر، مقدمة لمحة من مسيرة الفنان، قالت: «الفنان الاستاد يحتضن الريشة ليشكل بها زرقة البحر، الفن التشكيلي بالنسبة له حياة أخرى حتى أصبحت له بصمة خاصة تضيء أمام الأجيال.
حديث «الأستاد» تناول فترة الطفولة وبزوغ الموهبة التي كان يشعر بها تجاه حب الألوان، وكيف تعلم تحديد إطار اللوحة من خلال النظر في صناعة الأبواب والنوافذ، وتأمل زرقة البحر وامتداد سماء الصحراء، من هذه المؤثرات تشكلت موهبة الفنان الذي أشار إلى أول لوحة رسمها وهو في الخامسة من عمره وكانت سفينة، قال: وقتها والدي أخذ اللوحة من دون أن يتكلم وعلقها على الجدار. هذا بالنسبة لي كطفل كان يعني الكثير. لذلك، أرى أن تشجيع الأهل للطفل ضروري مما يعزز الثقة في نفسه.
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واختتمت الأمسية بعرض فيديو لبعض لوحات الفنان، ومنها لوحة «شموخ الوطن».