مسيرة الفنان «الأستاد» في «حديث الثلاثاء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

منذ الطفولة حمل الريشة وحلم بالألوان، الفنان ابن بيئته ومحيطه العائلي: جده ووالده عملا في صناعة السفن، ومنهما استلهم الفن، حيث اهتم بإعداد النوافذ والأبواب القديمة وزخرفتها بالحفر عليها وكانت تسمى «الأستاد». من هذه البيئة البحرية وجمالية ألوان الصحراء وزرقة البحر، بدأ الفنان محمد الأستاد حديثه في أمسية «حديث الثلاثاء»، التي نظمتها أول أمس «مكتبة زايد الإنسانية بمركز مؤسسة التنمية الأسرية» في «بوابة أبوظبي»، وأدارت الحوار الشاعرة زينب عامر، مقدمة لمحة من مسيرة الفنان، قالت: «الفنان الاستاد يحتضن الريشة ليشكل بها زرقة البحر، الفن التشكيلي بالنسبة له حياة أخرى حتى أصبحت له بصمة خاصة تضيء أمام الأجيال.

حديث «الأستاد» تناول فترة الطفولة وبزوغ الموهبة التي كان يشعر بها تجاه حب الألوان، وكيف تعلم تحديد إطار اللوحة من خلال النظر في صناعة الأبواب والنوافذ، وتأمل زرقة البحر وامتداد سماء الصحراء، من هذه المؤثرات تشكلت موهبة الفنان الذي أشار إلى أول لوحة رسمها وهو في الخامسة من عمره وكانت سفينة، قال: وقتها والدي أخذ اللوحة من دون أن يتكلم وعلقها على الجدار. هذا بالنسبة لي كطفل كان يعني الكثير. لذلك، أرى أن تشجيع الأهل للطفل ضروري مما يعزز الثقة في نفسه.

وعن رحلته مع الفن التشكيلي تابع «الأستاد» قائلا :« لكل إنسان تجربته في الحياة، لكن تجربة الفنان يستمدها من بيئته.. نشأت في عائلة بسيطة في خورفكان، أحببت بحرها وسماءها، صدت السمك وعشقت طيور النورس، دخلت مدرسة «الخليل بن أحمد» ونجحت بالثانوية العامة فقط 55%، وهذا لم يؤهلني لأكون من ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الدولة. وتابع الفنان حديثه عن مسيرته التعليمية بجامعة الإمارات في مدينة العين حيث تخصص بالهندسة الزراعية، لكنه لم يكن ليرضى بذلك وقرر الاعتكاف في مرسم الفنون التشكيلية، لكن تغير الحال عندما تدرب على يد أستاذ الرسم محمد عزيز شكري الخاني، حيث اشتهر كفنان تشكيلي ثم سافر للولايات المتحدة الأميركية لدراسة فن التصميم والفنون الجميلة». وبعد ذلك اغتنت تجربته الفنية من خلال عمله بمؤسسة الإمارات للإعلام، حيث أسس قسم «الجرافيك ديزاين».

واختتمت الأمسية بعرض فيديو لبعض لوحات الفنان، ومنها لوحة «شموخ الوطن».