«دبي للذهب والسلع» تسجّل أعلى تداول يومي

دبي (الاتحاد)

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، بورصة المشتقات الأكبر والأكثر تنوعاً في المنطقة، أعلى حجم تداول يومي لها على الإطلاق في 27 سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد العقود المتداولة 202,571 عقداً بقيمة اسمية قدرها 4 مليارات دولار، بحسب بيان أمس.

وفي خضم تصاعد التقلبات في السوق بعد أشهر من الهدوء النسبي، شهدت البورصة خلال سبتمبر أيضاً أعلى أحجام التداول الشهري لها على الإطلاق مع تداول 1.87 مليون عقد، بالإضافة إلى تسجيل أعلى معدل تداول يومي على الإطلاق بواقع 93,604 عقود.

وارتفعت أحجام التداول في محفظة عقود أزواج العملات الرئيسية الست (G6) بنسبة 44٪ مقارنة مع شهر أغسطس. وحققت عقود اليورو والجنيه الإسترليني الآجلة على وجه الخصوص أداءً قوياً للغاية، مسجلةً نمواً شهرياً ملفتاً بنسبة 67٪ و19٪ على التوالي.

وشهدت عقود اليورو أعلى مستويات تداولها بواقع 172,291 عقداً حتى اليوم هذا العام، في حين سجلت عقود الجنيه الإسترليني أعلى معدل اهتمام مفتوح بواقع 832 عقداً. وإضافة إلى ذلك، شهدت عروض المنتجات المبتكرة لدى البورصة، وهي عقود الأسهم المفردة الهندية الآجلة، نمواً بنسبة 14٪ على أساس شهري.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجل العقد الرئيسي لدى البورصة، وهو عقد دبي للذهب، أعلى معدل اهتمام مفتوح له منذ عام 2012. بينما شهد عقد دبي كوانتو الذهب الهندي أعلى اهتمام مفتوح له بواقع 2,806 عقود بتاريخ 11 سبتمبر 2017. وفي تعليقه على نشاط التداول في البورصة خلال سبتمبر، قال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «كان سبتمبر شهراً مميزاً بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع، ويسرّنا هنا أن نشكر أعضاء البورصة وعملاءنا وشركاءنا على دعمهم المستمر. ولم تقتصر إنجازاتنا على تحقيق أعلى حجم تداول يومي على أساس شهري للبورصة على الإطلاق، وهو إنجاز مشرّف ومميز بالنسبة لنا، بل واصلنا أيضاً الارتقاء بأدائنا الإجمالي.

ويشمل هذا ربط البورصة مؤخراً بخدمة الاتصال ببيانات السوق ’ماركت داتا كونيكت‘، التي تسهم في إتاحة وصول المتداولين في لندن بسهولة أكبر إلى عقود البورصة، والاعتراف بها كعقود رائدة توفر قيمة كبيرة للمستثمرين والمتداولين. وباعتبارنا أكبر بورصة مشتقات في المنطقة».