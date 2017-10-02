«دبي للذهب والسلع» تسجّل أعلى تداول يومي

دبي (الاتحاد)
سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، بورصة المشتقات الأكبر والأكثر تنوعاً في المنطقة، أعلى حجم تداول يومي لها على الإطلاق في 27 سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد العقود المتداولة 202,571 عقداً بقيمة اسمية قدرها 4 مليارات دولار، بحسب بيان أمس.
وفي خضم تصاعد التقلبات في السوق بعد أشهر من الهدوء النسبي، شهدت البورصة خلال سبتمبر أيضاً أعلى أحجام التداول الشهري لها على الإطلاق مع تداول 1.87 مليون عقد، بالإضافة إلى تسجيل أعلى معدل تداول يومي على الإطلاق بواقع 93,604 عقود.
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وشهدت عقود اليورو أعلى مستويات تداولها بواقع 172,291 عقداً حتى اليوم هذا العام، في حين سجلت عقود الجنيه الإسترليني أعلى معدل اهتمام مفتوح بواقع 832 عقداً. وإضافة إلى ذلك، شهدت عروض المنتجات المبتكرة لدى البورصة، وهي عقود الأسهم المفردة الهندية الآجلة، نمواً بنسبة 14٪ على أساس شهري.
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ويشمل هذا ربط البورصة مؤخراً بخدمة الاتصال ببيانات السوق ’ماركت داتا كونيكت‘، التي تسهم في إتاحة وصول المتداولين في لندن بسهولة أكبر إلى عقود البورصة، والاعتراف بها كعقود رائدة توفر قيمة كبيرة للمستثمرين والمتداولين. وباعتبارنا أكبر بورصة مشتقات في المنطقة».