دور نشر إماراتية وبرازيلية على منصة «ساو باولو للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين، في الدورة الـ 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، التي تقام من 3 إلى 12 أغسطس الجاري، وتحل فيها إمارة الشارقة ضيف شرف، وتتضمن المشاركة التي تأتي ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على واقع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي تبذلها الجمعية للارتقاء بالقطاع وتوفير الدعم اللازم للعاملين فيه، كما شاركت الجمعية يومي 1 و2 أغسطس الجاري، في برنامج مهني يجمع تسعة أعضاء من جمعية الناشرين الإماراتيين.

وتنظم الجمعية ثلاثة جلسات حوارية الأولى تسلط الضوء على راهن سوق النشر الإماراتي والتنامي المتصاعد الذي يحققه بشكل مستمر. وتحت عنوان «الحفاظ على الثقافة في عصر الترجمة والنشر الإلكتروني»، تنظم الجمعية جلستها الحوارية الثانية وتناقش أهمية الالتزام بالنص والفكرة الأصليين عند الترجمة.

وتختتم الجمعية جلساتها الحوارية بجلسة تأتي تحت عنوان «ملامح النشر المشترك ونجاح التعاون الإماراتي والبرازيلي»، وستعرض الجلسة عددا من قصص النجاح لجلسات بيع وشراء حقوق الطبع والترجمة بين ناشرين إماراتيين وبرازيليين. وفي هذا الصدد قال راشد الكوس:«حرصنا في جمعية الناشرين الإماراتيين، وانسجاماً مع اختيار الشارقة ضيف شرف لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب، على إعداد برنامج مشاركة متكامل ومتنوع، نسعى من خلاله إلى تقديم صورة متكاملة للناشرين العاملين في أسواق أميركا اللاتينية حول واقع سوق النشر في دولة الإمارات، والاهتمام الكبير الذي تحظى به صناعة الكتاب من قيادتنا الحكيمة، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين».