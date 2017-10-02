«جيجكو» تعيد هيكلة ديون بقيمة 2.1 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو»، إعادة هيكلة الديون بقيمة 2.1 مليار درهم أو ما يعادل 584 مليون دولار، بعد الحصول على موافقة من أغلبية البنوك الدائنة.

ووصف عبدالله جمعة السري، رئيس مجلس إدارة الشركة، هذه العملية بالصفقة المربحة لكل من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة والبنوك الدائنة.

وأضاف أنه بسبب ظروف السوق، حصلت الشركة على ما يكفي من الوقت حتى عام 2023 وذلك لبيع الأصول غير الأساسية للشركة، بطريقة منظمة لتسديد القروض البنكية.

وسوف تركز الشركة على أصولها الأساسية المدرة للأرباح مع المحافظة على نسبة رفع مالي منخفضة. يشار إلى أن المستشار المالي للشركة في العملية كان شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أما المستشار القانوني فهو التميمي ومشاركوه، بينما عينت البنوك الدائنة ألين آند أوفيري، ودويتشه بنك، كمستشار قانوني.

وكانت بعض المصادر قد ذكرت مؤخرا أن الشركة ستسدد جزءا من الدين على الفور وستدبر جزءا من المبلغ من حصيلة بيع أصول عقارية غير أساسية، وأن استراتيجية نمو الشركة في المستقبل ستركز على أنشطتها الأساسية في العقارات المتوسطة وتطوير الفنادق.

ووقع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، وهما من بين كبار الدائنين، على الاتفاق، وفقا لتلك المصادر، ومن بين البنوك الأخرى في اللجنة الممثلة للدائنين بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك دبي التجاري.