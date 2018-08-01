عائشة خالد القاسمي: حاكم الشارقة عزز حضور الإمارة في المشهد الثقافي العالمي

الشارقة (وام)

أعربت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، عن اعتزاز إمارة الشارقة بحلولها كضيف شرف في الدورة الـ 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، الذي يقام من 3 إلى 12 أغسطس الجاري.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي بهذه المناسبة:«نرى في هذه التظاهرة الثقافية التي تقودها الشارقة في العاصمة البرازيلية استكمالا لمسيرة الإنجازات التنموية والثقافية التي تنتهجها الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعزز حضور الشارقة في المشهد الثقافي الدولي كمدينة للثقافة العربية والإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 عاكسة دورها الرائد في بناء منظومة معرفية متكاملة للأجيال الجديدة».

وأضافت مدير سجايا فتيات الشارقة:«إن هذا الحضور الاستثنائي في معرض ساو باولو الدولي للكتاب لا يشكل فقط فرصة مميزة للتبادل الثقافي والمعرفي بين مبدعي الإمارات والبرازيل في مجالات الشعر والموسيقى والأدب والرسم، بل أيضا فرصة مثلى لتعريف الجمهور اللاتيني على منجزات الشارقة في مجال تمكين المرأة والارتقاء بالمهارات القيادية للجيل الجديد، مما يعبر عن حرص الإمارة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي يشكل الإنسان محورها وغايتها الأسمى».