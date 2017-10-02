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«أڤايا» تكشف عن قدرات ما بعد مرحلة التجربة الرقمية
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

تشارك «أڤايا» في النسخة 37 من أسبوع جيتكس للتقنية تحت شعار «ما بعد التجربة الرقمية»، والتي تكشف من خلاله عن آلية التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات لتصميم حلول مبتكرة تتخطى مرحلة ما بعد رقمنة التجارب، عبر عرضها لأبرز المشاريع التي نفذتها لشركائها العالميين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادي، مسلطةً الضوء على القيمة التي أضافتها هذه الحلول في إطار صياغة تجارب فائقة للعملاء وتعزيز نجاح الأعمال في عالم اليوم الرقمي.

وتعمل «أڤايا» من خلال جيتكس 2017 الذي ينطلق في دبي الأحد المقبل على التقدم إلى ما بعد هذه المرحلة عبر عرض منصاتها المفتوحة والتي تتيح للمؤسسات دمج المفاهيم التقنية الناشئة معاً مثل البلوك تشين، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، للحصول على أسس ذكية وجديدة من مفاهيم «خدمة العملاء»، والتي من شأنها نقل العميل إلى ما هو أبعد من مجرد تداوله للتجارب الرقمية. وقال رئيس شركة «أﭬايا» العالمية، نضال أبولطيف: «يتطلب تقديم تجارب عملاء فائقة المستوى، تلبية توقعات العملاء عند كل محطة أثناء رحلة حصولهم على الخدمة سواءً كانت رقمية أو ملموسة. كما يرغب العملاء حالياً في خوض تجارب سلسة عبر كافة القنوات والأجهزة التي يختارونها ووفق أرقى درجات الراحة والانسيابية».

     
 

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