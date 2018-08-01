البرلمان العربي يتحرك لرفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

القاهرة (وام)

بدأ البرلمان العربي تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمله لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.. و قرر في هذا الشأن إرسال وفد رفيع المستوى إلى برلمان عموم أفريقيا غدا " الخميس" لبحث هذه الخطة.

و التقي الدكتور مشعل بن فهمي السلمي رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة اليوم طارق توفيق وزير الدولة السوداني لبحث سبل تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقال الدكتور مشعل السلمي عقب اللقاء إنه تم إطلاع الوزير السوداني علي خطة عمل البرلمان المتعلقة برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. موضحا أن وفد البرلمان العربي برئاسة نائب الرئيس سيبحث في جنوب أفريقيا مع رئيس برلمان "عموم أفريقيا" خطة العمل العربية في هذا الصدد .

و أكد أن برلمان عموم أفريقيا أحد شركاء البرلمان العربي لتنفيذ هذه الخطة بما يحقق الأهداف المرجوة لها .. مشيرا الى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعة باسم رئيسي البرلمان العربي و برلمان عموم أفريقيا لرئيسي مجلس النواب و الشيوخ الأميركي وزير الخارجية الأميركي .

و أضاف إن هذه الرسالة ستكون مدعمة بمذكرة قانونية تجيب علي جميع التساؤلات التي تدحض بشكل قانوني وعملي وأخلاقي وإنساني وسياسي التهم التي بني عليها وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب .

من جانبه أشاد وزير الدولة السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي بدور البرلمان العربي وجامعة الدول العربية وخطة العمل العربية لرفع اسم السودان من القائمة.