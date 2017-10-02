«إنفوفورت» تستعرض حلولًا ً لضريبة القيمة المضافة

دبي (الاتحاد)

تستعرض إنفوفورت، الشركة التابعة لـ «أرامكس»، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتكنولوجيا، حلولها الجديدة التي تتوافق مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة وفقاً لاحتياجات حوكمة الأعمال. وستسهم حلول ضريبة القيمة المضافة في مساعدة الشركات الإماراتية في إدارة الشركات وتعاملها مع أصول البيانات والمعلومات المتعلقة بها، عقب تفعيل ضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع أن تواجه الشركات بموجب اللوائح الجديدة، العديد من التحديات المتعلقة بالتقارير، وإدارة السجلات، والتدقيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقيع عقوبات أساسية في حال عدم التوافق، إضافة إلى التحديات الناجمة عن الإدارة الغير صحيحة لضريبة القيمة المضافة.