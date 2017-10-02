«غرفة الشارقة» تمدد مهلة التسجيل بجائزة التميز الاقتصادي

الشارقة (الاتحاد)

مددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مهلة استقبال الطلبات المشاركة في الدورة الثانية لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي في جميع فئاتها الست حتى نهاية أكتوبر الجاري، إفساحا المجال أمام استقبال مزيد من الطلبات.

وحثت الغرفة الراغبين بالمشاركة في نسخة الجائزة لسنة 2017 التي تنظمها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى الاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة للتسجيل في الجائزة الهادفة إلى التحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يكون التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة والذي سيوفر للراغبين بالمشاركة كافة الملفات والاستمارات اللازمة لاستكمال وإتمام عملية التسجيل.

وقالت ندى الهاجري منسق عام الجائزة في بيان أمس، إن تمديد المهلة جاء بناء على قرار مجلس أمنائها، وذلك في ضوء ازدياد الإقبال للمشاركة في الجائزة وتلبيةً لطلب العديد من المؤسسات الحصول على مزيد من الوقت ليتسنى لهم استكمال إجراءات التسجيل في الجائزة، معربة عن ترحيب الغرفة بتقديم الدعم والتدريب لمن يرغب من الشركات والأفراد والرد على أي استفسارات حول الجائزة من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين.

وأكدت الهاجري أن الغرفة تواصل الترويج للجائزة لتشجيع مزيد من منشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها.وتسعى الجائزة التي تحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بين منشآت القطاع الخاص بكافة فئاته، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في إرساء معايير الجودة الشاملة والأداء المتميز. وتعتمد الجائزة منهجيات تحكيم تواكب أفضل الممارسات العالمية وأحدث نماذج التقييم المؤسسي. وتضم الجائزة 6 فئات هي «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» و«جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال» و«جائزة الشارقة الخضراء» و«جائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية» و«جائزة الشارقة لأفضل عشر منشآت خليجية».