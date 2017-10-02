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41 % نمو إيرادات القطاع الصناعي في «الشايع الدولية»
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للقطاع الصناعي في مجموعة الشايع الدولية خلال الربع الثالث من العام الجاري 1.73 مليار يورو، مقارنة بـ 1.1 مليار يورو عن الربع الثالث من عام 2016، محققاً نسبة نمو قدرها 41%، حسب ما أعلنت المجموعة في بيان أمس.

وقال المهندس علي الشايع العضو المنتدب ورئيس القطاع الصناعي والمصرفي بالمجموعة: «إن نتائج الأعمال التي حققها القطاع الصناعي بالشايع خلال الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت نمواً في جميع وحدات الأعمال على مستوى الشركات الصناعية بالمجموعة». وأضاف المهندس الشايع، أن تلك النتائج أظهرت مستويات عالية من القوة والمرونة لأداء القطاع الصناعي والمالي والتشغيلي في مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق، والتي تبرهن على مكانة المجموعة القوية واستراتيجيتها الناجحة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتحديث الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية لمواجهة الطلب المتنامي على منتجاتها.

     
 

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